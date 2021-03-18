Об этом сообщает ВВС.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), за президентства Трампа и вследствие пандемии коронавируса, отели, офисные здания и курорты упали в цене или же прекратили функционировать. Также в цене упали поля для гольфа и самолеты Трампа.
При этом, продолжается уголовное расследование финансового состояния Трампа и его семейного бизнеса.
В Bloomberg проанализировали, с каким состоянием Трамп занял президентское кресло в мае 2016 года и сколько у него осталось, когда он покинул Белый дом в январе 2021 года.
Наибольший крах бизнеса Трампа пришелся на офисные помещения, так как из-за пандемии все больше людей предпочти удаленную работу из дома. Эта тенденция может сохраниться в долгосрочной перспективе. Стоимость недвижимости Трампа упала на 26%.
Имя Трампа закреплено за примерно 12 отелями и курортами и 19 полями для гольфа. По крайней мере два поля гольфа Трампа на грани закрытия. После штурма Капитолия Ассоциация профессиональных игроков в гольф (PGA) отказалась проводить чемпионат 2022 года на его поле в Нью-Джерси. Они пояснили это тем, что имя Трампа может повредить их бренду.
Deutsche Bank, единственный банк, который вел дела с Трампом после его банкротства в 1990-х годах, отказался работать с 45-м президентом США после штурма Капитолия.
Трамп также владеет несколькими самолетами, среди которых Boeing 757. Так как им уже по несколько десятков лет, со временем они снизились в цене. Несколько самолетов он продал.
- Как сообщалось ранее, газета The New York Times проанализировала налоговые декларации Трампа и компаний, принадлежащих Trump Organization, начиная с 1990-х годов, а также его личные отчеты по 2016 и 2017 годы. По итогам издание сообщило, что за 2016 и 2017 годы Трамп заплатил всего 750 долларов налога на прибыль, а также в течение 10 лет не платил налог вообще.
- Трамп в ответ заявил, что СМИ распространяют фейки, снова поднимают информацию о его налогах и “прочую ерунду с незаконно полученной информации” перед выборами и делают это “только с плохими намерениями”.
- Напомним, с 45-м президентом США связано более 15 уголовных производств. Он может столкнуться с не менее 6 судебными процессами, которые связаны не только с его финансовыми делами.