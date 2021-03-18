Об этом сообщает ВВС.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), за президентства Трампа и вследствие пандемии коронавируса, отели, офисные здания и курорты упали в цене или же прекратили функционировать. Также в цене упали поля для гольфа и самолеты Трампа.

При этом, продолжается уголовное расследование финансового состояния Трампа и его семейного бизнеса.

В Bloomberg проанализировали, с каким состоянием Трамп занял президентское кресло в мае 2016 года и сколько у него осталось, когда он покинул Белый дом в январе 2021 года.

Наибольший крах бизнеса Трампа пришелся на офисные помещения, так как из-за пандемии все больше людей предпочти удаленную работу из дома. Эта тенденция может сохраниться в долгосрочной перспективе. Стоимость недвижимости Трампа упала на 26%.

Имя Трампа закреплено за примерно 12 отелями и курортами и 19 полями для гольфа. По крайней мере два поля гольфа Трампа на грани закрытия. После штурма Капитолия Ассоциация профессиональных игроков в гольф (PGA) отказалась проводить чемпионат 2022 года на его поле в Нью-Джерси. Они пояснили это тем, что имя Трампа может повредить их бренду.

Deutsche Bank, единственный банк, который вел дела с Трампом после его банкротства в 1990-х годах, отказался работать с 45-м президентом США после штурма Капитолия.

Трамп также владеет несколькими самолетами, среди которых Boeing 757. Так как им уже по несколько десятков лет, со временем они снизились в цене. Несколько самолетов он продал.