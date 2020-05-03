Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен возвращением в публичную жизнь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом Трамп написал в Twitter.

“Я, например, рад видеть, что он вернулся, и хорошо!” – прокомментировал глава Белого дома США новость о визите Ким Чен Ына на фабрику фосфатных удобрений в Сунчоне.

Ранее в Сети опубликовали видео появления северокорейского лидера Ким Чен Ына на публике после слухов о его смерти.

Ранее ряд американских и мировых СМИ писали, что Ким “находится в серьезной опасности после операции”, согласно заявлению одного американского чиновника. Другой американский чиновник сказал CNN в понедельник, что опасения по поводу здоровья северокорейского лидера небеспочвенны, но трудно оценить тяжесть его состояния.

Южнокорейское онлайн-издание Daily NK, которое основное внимание уделяет Северной Корее, написало о том, что Киму провели сердечно-сосудистую операцию из-за “чрезмерного курения, ожирения и переутомления”. В издании добавили, что лидер в настоящее время проходит лечение на вилле в округе Хянсан.

После того, как состояние Ким Чен Ына улучшилось, большая часть лечащей медицинской бригады вернулась в Пхеньян 19 апреля, в то время как некоторые из них остались, чтобы наблюдать за северокорейским лидером до его полного выздоровления.

Ранее сообщалось, что поезд, возможно, принадлежащий лидеру Северной Кореи, обнаружен в курортном городе Вонсане.