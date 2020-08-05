Президент США Дональд Трамп утверждает, что некие "генералы" сообщили ему, что произошедшее в Бейруте (Ливан) – запланированная атака, а не несчастный случай.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

Также Трамп сказал, что в порту могла взорваться бомба. Президент пояснил, что говорил с генералами, которые рассказали ему, что Бейрут атаковали, взорвав “какую-то бомбу”.

“Выглядит, как атака, основываясь на характере взрыва. Я встречался с некоторыми нашими генералами, и им кажется, что это атака, а не какой-то взрыв на фабрике. Все это похоже, по их мнению, на атаку. Это была какая-то бомба”, – пояснил Трамп.

Но в Департаменте обороны США заявили, что у них нет оснований полагать, что на Бейрут было совершено нападение.

Три чиновника департамента сказали в комментарии американскому телеканалу CNN, что они не знают, о чем говорит президент.

Один из чиновников сказал, что если бы признаки атаки были, то это вызвало бы автоматическое усиление защиты американских войск и имущества США в регионе. Однако пока ничего подобного не происходит.

Как стало известно ранее, во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Большие столбы красного дыма было видно во всем городе. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.