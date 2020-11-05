Об этом Трамп сообщил в Twitter.
“Остановите мошенничество!” – написал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где в настоящее время претендует на победу демократический кандидат Джо Байден.
- Ранее в штабе Дональда Трампа высказали претензии к подсчету голосов в таких штатах, как Джорджия, Пенсильвания, Висконсин и Мичиган.
- Дональд Трамп заявил в Twitter, что значительно опережает противника Джо Байдена в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине. Его сообщения получили отметки, как “противоречивые”.
- #Буквы следят за ходом событий на президентских выборах в США.