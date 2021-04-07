«Труба Медведчука», вполне вероятно, может стать «трубой Коломойского» — StateWatch

Расположенная на территории Украины часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление", принадлежащая лицам, аффилированным с кумом Владимира Путина и главой политсовета "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком, может перейти Игорю Коломойскому.

Об этом идет речь в статье главного эксперта StateWatch Александр Леменова для издания “Зеркало недели”.

Леменов обращает внимание, что государство пытается вернуть “трубу” в свою собственность не впервые. Судебные процессы по этому вопросу впервые были инициированы еще в 2005 году.

Однако, по словам эксперта, “судебные решения постоянно менялись в зависимости от позиции высшего политического руководства государства, и всегда это происходило при предварительном согласовании с Банковой”.

Эксперт также отмечает, что де-юре и де-факто единственным субъектом, которому действующая власть может передать “трубу” является “Укртранснафта”. Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), которое занимается подбором управляющего для “трубы”, прописало требования таким образом, чтобы под них подпадало исключительно это предприятие.

При этом независимость “Укртранснафта” вызывает вопросы. В частности, Леменов вспоминает скандал 2015 года, связанный со сменой руководства “Укртранснафты”, а именно — увольнением “репрезентанта воли олигарха Игоря Коломойского” — Александра Лазорко.

“Сначала последнего отстранили от должности главы госкомпании, которая является оператором нефтетранспортной системы Украины. Затем его вообще уволили и объявили в розыск. Основной причиной снятия с должности стали манипуляции со скачиванием технологической нефти из системы и ее размещением на хранение на заводах группы “Приват”. Несмотря на то, что 100% акций “Укртранснафты” принадлежит НАК “Нафтогаз Украины”, тогда Коломойский лично приезжал защищать “свою” компанию и отстаивать интересы “своего” менеджмента”, — напоминает специалист.

Леменов такоже отмечает, что потом Лазорко восстановили в должности по решению суда. Он убежден, что аналогичные инциденты могут повториться, и благодаря решению СНБО и АРМА Игорь Коломойский сможет получить “трубу” под свое управление.

“Стратегическая “труба”, которую передают “Укртранснафте”, нужна и государству, и Коломойскому. Государственно-частная “Укрнафта” (42% акций принадлежат олигарху, 50% — государству) — крупнейший нефтедобытчик Украины, который, кроме буровых и разрешений на добычу, обладает еще и крупнейшей сетью АЗС в стране. Кроме этого, Коломойский не хуже государства контролирует крупнейшего производителя моторного топлива в Украине — “Укртатнафта”. У государства в этой компании большая доля собственности, а у Коломойского… свой человек в руководстве и полный контроль над Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом. Без этого НПЗ все производственные процессы “Укртатнафты” забуксуют на ровном месте. Инкрустация в топливный холдинг Коломойского бриллианта в виде “нефтепродуктопровода Медведчука” при условии, что компанией будет руководить его доверенный человек, усилит и зацементирует влияние олигарха на топливном рынке Украины. Игорь Валерьевич обеспечит себя достаточными доходами, да еще и за счет убытков для украинских государственных компаний”, — убежден эксперт.

О какой “трубе” идет речь?

Трубопровод “Самара-Западное направление” был построен во времена СССР и после обретения Украиной независимости должен был перейти в собственность государства.

В то же время дочерняя компания российской “Транснефтепродукт” указанный трубопровод в собственность Украины не передала. В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода “Самара-Западное направление”, которая проходит по территории Украины, за Украиной. Апелляционный и Высший хозяйственный суд решение подтвердили.

Однако в 2015 году Хозяйственный суд Ровенской области отменил решение суда из-за якобы новых обстоятельства дела. В 2017 году тот же суд признал право собственности на часть нефтепродуктопровода за ООО “ПрикарпатЗападтранс”.

По версии Национального антикоррупционного бюро, решение было принято на основе ложного заключения судебной инженерно-технической экспертизы. В январе 2021 эксперту, составившей вывод, сообщили о подозрении.

“ПрикарпатЗападтранс” была продана россиянами в 2015 году. По состоянию на февраль 2021 конечным бенефициарный владельцем компании является гражданин Германии Анатолий Шефер, которого связывают с окружением Виктора Медведчука.

Среди основателей “ПрикарпатЗападтранс” также указаны швейцарская “Интернешнл Трейдинг партнерст” и “Нефтебитумный завод”.

Как сообщалось ранее, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров принять безотлагательные меры для возвращения в госсобственность части нефтепродуктопровода, принадлежащего лицам, аффилированным с кумом Владимира Путина и главой политсовета “ОПЗЖ” Виктором Медведчуком.

24 февраля Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество комплекса нефтепродуктопровода и передал его в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).