Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Так, в Twitter обновились предупреждающая маркировка, которая применяется к дезинформации о выборах. Она сейчас активно применяется в аккаунте Дональда Трампа.
До сих пор соцсеть обозначала большинство твитов Трампа о выборах пометкой “спорный контент”. Она давала понять, что высказанные президентом США предположения относительно фальсификаций на выборах имеют сомнительный характер.
Теперь же Twitter начал помечать сообщения Трампа о результатах президентских выборов фразой, в которой говорится о победе Джо Байдена.
“Официальные избирательные органы признали Джо Байдена победителем президентских выборов в США”, – говорится в пометке.
“После сертификации результатов президентских выборов в США 2020 года мы обновили маркировку, чтобы отразить последнюю информацию”, – отметил в комментарии CNN представитель Twitter Ник Пачилио.
Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter в период до и после президентских выборов в США отметила около 300 тысяч сообщений как “вводящие в заблуждение”.
Например, с дня выборов, 3 ноября, и по 7 ноября в Twitter были маркированы как недостоверные более трети твитов Трампа (37% постов).
- Избранный президент США Джо Байден получит доступ к президентскому аккаунту @POTUS в социальной сети Twitter сразу после инаугурации – независимо от того, уступит ли действующий американский лидер Дональд Трамп.