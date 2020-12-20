Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Так, в Twitter обновились предупреждающая маркировка, которая применяется к дезинформации о выборах. Она сейчас активно применяется в аккаунте Дональда Трампа.

До сих пор соцсеть обозначала большинство твитов Трампа о выборах пометкой “спорный контент”. Она давала понять, что высказанные президентом США предположения относительно фальсификаций на выборах имеют сомнительный характер.

Теперь же Twitter начал помечать сообщения Трампа о результатах президентских выборов фразой, в которой говорится о победе Джо Байдена.

“Официальные избирательные органы признали Джо Байдена победителем президентских выборов в США”, – говорится в пометке.

“После сертификации результатов президентских выборов в США 2020 года мы обновили маркировку, чтобы отразить последнюю информацию”, – отметил в комментарии CNN представитель Twitter Ник Пачилио.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter в период до и после президентских выборов в США отметила около 300 тысяч сообщений как “вводящие в заблуждение”.

Например, с дня выборов, 3 ноября, и по 7 ноября в Twitter были маркированы как недостоверные более трети твитов Трампа (37% постов).