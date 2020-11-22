Избранный президент США Джо Байден получит доступ к президентскому аккаунту @POTUS в социальной сети Twitter сразу после инаугурации – независимо от того, уступит ли действующий американский лидер Дональд Трамп.

Об этом сообщает американское издание The Hill.

Представитель Twitter подтвердил The Hill, что компания “активно готовится поддержать переход институциональных Twitter-аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года” (в день инаугурации нового президента США).

В этот пакет также входят такие учетные записи, как: @whitehouse (официальный аккаунт Белого дома), @VP (аккаунт вице-президента), @FLOTUS (аккаунт первой леди США) и другие.

В данный момент проходят консультации компании с Национальным управлением архивов и документации.

В Twitter также подтвердили, что в ближайшее время сотрудники компании встретятся с представителями переходной команды Байдена-Харрис, чтобы обсудить, как новая администрация планирует использовать свои правительственные аккаунты.

Аккаунт @POTUS является официальным аккаунтом президента США. На него подписаны более 32 млн человек. Он отделен от аккаунта @realDonaldTrump, которым пользуется действующий президент США Дональд Трамп, сообщает американский телеканал CNN.

После того, как аккаунт @POTUS перейдет в пользование Байдена, существующие твиты администрации Трампа будут заархивированы.

Стоит отметить, что Дональд Трамп до сих пор отказывается признавать свое поражение на президентских выборах и безосновательно утверждает о якобы фальсификациях и “мошенничестве” при голосовании. В своем личном Twitter-аккаунте Трамп регулярно публикует вводящие в заблуждение сообщения на эту тему.

В то же время все его усилия через суды подтвердить свою якобы победу в некоторых штатах оказываются тщетными. А в американском Агентстве по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры назвали выборы-2020 “самыми безопасными в истории Америки”.

Какой бы ни была позиция Трампа, в день инаугурации 20 января к аккаунту @POTUS получит доступ Джо Байден.