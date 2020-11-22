Об этом сообщает американское издание The Hill.
Представитель Twitter подтвердил The Hill, что компания “активно готовится поддержать переход институциональных Twitter-аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года” (в день инаугурации нового президента США).
В этот пакет также входят такие учетные записи, как: @whitehouse (официальный аккаунт Белого дома), @VP (аккаунт вице-президента), @FLOTUS (аккаунт первой леди США) и другие.
В данный момент проходят консультации компании с Национальным управлением архивов и документации.
В Twitter также подтвердили, что в ближайшее время сотрудники компании встретятся с представителями переходной команды Байдена-Харрис, чтобы обсудить, как новая администрация планирует использовать свои правительственные аккаунты.
Аккаунт @POTUS является официальным аккаунтом президента США. На него подписаны более 32 млн человек. Он отделен от аккаунта @realDonaldTrump, которым пользуется действующий президент США Дональд Трамп, сообщает американский телеканал CNN.
После того, как аккаунт @POTUS перейдет в пользование Байдена, существующие твиты администрации Трампа будут заархивированы.
Стоит отметить, что Дональд Трамп до сих пор отказывается признавать свое поражение на президентских выборах и безосновательно утверждает о якобы фальсификациях и “мошенничестве” при голосовании. В своем личном Twitter-аккаунте Трамп регулярно публикует вводящие в заблуждение сообщения на эту тему.
В то же время все его усилия через суды подтвердить свою якобы победу в некоторых штатах оказываются тщетными. А в американском Агентстве по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры назвали выборы-2020 “самыми безопасными в истории Америки”.
Какой бы ни была позиция Трампа, в день инаугурации 20 января к аккаунту @POTUS получит доступ Джо Байден.
- Со дня выборов, 3 ноября, и по 7 ноября в Twitter были маркированы как недостоверные более трети твитов Трампа (37% постов).
- Например, в соцсети Twitter обозначили как противоречивые посты Трампа об уровне его поддержки в трех штатах, где результаты еще не были обнародованы.
- Кроме того, Twitter обозначил пост Дональда Трампа о “попытке соперников украсть выборы” таким, который вводит в заблуждение.
- Ранее некоторые американские телеканалы и социальная сеть Twitter отказались транслировать речь президента США Дональда Трампа, которую он произнес после голосования. Причина – множество неправдивых фактов и заявлений, которые озвучил Трамп.
- Президент США Дональд Трамп в разгар подсчета голосов раскритиковал социальную сеть Twitter после того, как некоторые его твиты были обозначены “сомнительными”.