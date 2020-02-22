Компания Twitter решила остановить действие около 70 аккаунтов, которые публикуют контент в поддержку экс-мэра Нью-Йорка и кандидата в президенты США Майкла Блумберга.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В Twitter отметили, что предприняли “принудительные меры в отношении группы учетных записей за нарушение правил, направленных против манипуляции платформой и спама”.

Так, учетные записи согласованно размещали идентичные сообщения в поддержку Майкла Блумберга, что нарушает правила Twitter.

Действие некоторых аккаунтов будет остановлено бессрочно. Доступ к другим будет восстановлен, если пользователи подтвердят, что продолжают осуществлять контроль над своим аккаунтами.

Как сообщает издание Los Angeles Times, для продвижения в социальных сетях штаб Блумберга нанял сотни временных сотрудников для распространения сообщений в его поддержку в Facebook, Twitter и Instagram. В их обязанности, среди прочего, входит продвижение кандидатуры Блумберга в своем личном “кругу общения”.

По данным издания, за такое продвижение сотрудникам платят 2500 долларов в месяц.

Штаб предоставляет им формулировки, которые они могут публиковать в социальных сетях. В сообщениях часто используется идентичный текст, изображения, ссылки и хэштеги.

Многие используемые аккаунты были созданы только за последние два месяца.

Как ранее сообщала американская газета The Washington Post, огромные расходы кандидата в президенты США Майкла Блумберга на рекламу позволяют ему показывать более 30 тысяч объявлений ежеминутно. Он уже потратил на рекламу в Интернете и по телевизору порядка $233 млн. Из них на рекламу по ТВ пришлось $183 млн.