В Беларуси перестали работать сайты сайты крупных СМИ

Сегодня вечером, 9 августа, в Беларуси перестали работать сайты всех крупнейших СМИ страны.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, по состоянию на 22:30 по Киеву не открываются сайт государственного агентства “БЕЛТА”, крупнейший новостной портал TUT.by, а также СМИ – “Наша нива”, “Онлайнер”, “Белорусский партизан”.

В Минске также перестали работать Uber и “Яндекс.Такси”.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, в Могилеве задержана журналистка Tut.by Анжалика Василевская. Журналистка Tut.by Ольга Камягина и журналисты Александр Саенко, Алексей Кайрис и Сергей Людкевич задержаны в Гродно.