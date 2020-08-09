Covid-19 Украина

обновлено 09.08.2020 в 22:02

Всего:

80949(+1199)

Болеют:

35080(+1199)

Выздоровели:

43972(+317)

Умерло:

1897(+18)

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В Беларуси перестали работать сайты сайты крупных СМИ

Сегодня вечером, 9 августа, в Беларуси перестали работать сайты всех крупнейших СМИ страны.

Воскресенье, 9 августа 2020, 22:37

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, по состоянию на 22:30 по Киеву не открываются сайт государственного агентства “БЕЛТА”, крупнейший новостной портал TUT.by, а также СМИ – “Наша нива”, “Онлайнер”, “Белорусский партизан”.

В Минске также перестали работать Uber и “Яндекс.Такси”.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, в Могилеве задержана журналистка Tut.by Анжалика Василевская. Журналистка Tut.by Ольга Камягина и журналисты Александр Саенко, Алексей Кайрис и Сергей Людкевич задержаны в Гродно.

  • В Беларуси опубликовали результаты государственного экзит-пола на президентских выборах. По их данным, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 79,7% избирателей.
  • В Беларуси в день выборов президента проходят массовые протесты. Правоохранители задерживают протестующих, некоторые медиа блокируют на территории страны.
Теги: вибори в Білорусі, Александр Лукашенко

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