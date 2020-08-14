В результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел.

Об этом сообщается на сайте МВД Беларуси.

В министерстве отмечают, что выборы президента, которые проходили 9 августа, “сопровождались порчей коммунального имущества, умышленными провокациями правоохранителей, срежиссированными акциями с участием специально подготовленных, обученных “бойцов”.

“Ломы, ножи, удавки, радиостанции, аптечки, дубинки, балаклавы, наушники для переговоров – именно такой арсенал обнаруживали правоохранители у задержанных участников так называемых мирных акций”, – говорится в сообщении МВД Беларуси.

Уже в ночь с 9 по 10 августа в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции.

В ночь с 10 на 11 августа также были зафиксированы многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. Среди задержанных сотни ранее судимых по различным статьям – от имущественных преступлений до убийств.

13 августа в большинстве своем акции носили мирный характер.

Всего в период с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции.

Напомним, днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.