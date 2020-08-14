Об этом сообщается на сайте МВД Беларуси.
В министерстве отмечают, что выборы президента, которые проходили 9 августа, “сопровождались порчей коммунального имущества, умышленными провокациями правоохранителей, срежиссированными акциями с участием специально подготовленных, обученных “бойцов”.
“Ломы, ножи, удавки, радиостанции, аптечки, дубинки, балаклавы, наушники для переговоров – именно такой арсенал обнаруживали правоохранители у задержанных участников так называемых мирных акций”, – говорится в сообщении МВД Беларуси.
Уже в ночь с 9 по 10 августа в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции.
В ночь с 10 на 11 августа также были зафиксированы многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. Среди задержанных сотни ранее судимых по различным статьям – от имущественных преступлений до убийств.
13 августа в большинстве своем акции носили мирный характер.
Всего в период с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции.
Напомним, днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.
- 10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста. 12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.
- Во время уличных акций протеста вечером 11 и ночью 12 августа задержали более тысячи человек. Всего за 3 дня протестов были задержаны более 6 тысяч человек. В МВД Белоруси признали, что вели стрельбу на поражение по демонстрантам.
- Во время массовых протестов избили украинского фотокорреспондента и жестоко задержали еще двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации “Восток SOS”.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал жителей страны не ходить на акции протеста.