Такое заявление он сделал во время совещания с членами Совета безопасности, информирует государственное информационное агентство БЕЛТА.

“Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой “Открытой России” Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны”, – заявил Лукашенко.

“Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда”, – добавил он.

По мнению Лукашенко, организаторами протестов “являются люди из-за границы”.

“В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши – где дети, где не совсем уже дети”, – сказал он.

Белорусский президент заявил, что не может выдвинуть кому-либо претензии. Однако попросил силовиков не бить человека, “который упал и лежит”, потому что “мы все же славяне”.

“Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз”, – отметил он.

Стоит отметить, что в Беларуси уже шестой день проходят массовые протесты. Сегодня тысячи демонстрантов собрались на протест в Минске возле Дома правительства. Силовики пообещали не задерживать демонстрантов, если акция будет мирной, информирует “Белсат”.

Демонстранты собрались на площади Независимости возле Дома правительства. Площадь была заполнена людьми. В белорусской редакции “Радио Свобода” сообщают о не менее 10 тысячах протестующих.

Они скандировали: “Верим, мы можем, победим!”, “Уходи!”, “Трибунал!”.

Некоторые люди сидели на земле. К протесту присоединились работники Минского тракторного завода, которые прошлись колонной по улицам Минска.

Дом правительства оцепили бойцы ОМОНа. Некоторые силовики опускали щиты, а участники протеста подходили их обнять и подарить цветы.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”. Министерство внутренних дел Литвы заявило, что из-за протестов в Беларуси и давления власти страна готова предоставить убежище белорусским оппозиционерам и готовится к наплыву политических беженцев.

Страны Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) и США призвали власти Беларуси воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных во время протестов. ЕС призвал власти Беларуси освободить задержанных и прекратить насилие, предупредив о возможных санкциях.