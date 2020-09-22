Об этом сообщает Associated Press.
Войтех, делая заявление об отставке, сказал, что смена руководства МОЗ должна дать возможность для применения другого подхода для борьбы с эпидемией коронавируса.
По этому поводу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сказал, что Примула зарекомендовал себя с наилучшей стороны в вопросе борьбы с COVID-19.
Ранее он был руководителем правительственного реагирования на ситуацию с коронавирусом, а также представителем правительства по вопросам науки и исследований в области здравоохранения.
Как известно, в Чехии вспышка коронавируса началась сразу же после отмены ряда карантинных ограничений.
За время эпидемии в стране был зафиксирован максимальный показатель новых случай заражения 17 сентября. За сутки было более 3 тысяч случаев. Всего в стране было 50 764 случая заражения коронавирусом. Еще 522 пациента умерло.
По мнению Примулы, если сохранить минимальные карантинные ограничения, прирост новых случаев заражения может достигать 8 тысяч случаев в сутки.
- Правительство Израиля одобрило введение трехнедельной общенациональной изоляции для сдерживания распространения коронавируса.
- В пятницу, 18 сентября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором были пересмотрены карантинные зоны в Украине. Столица Украины – город Киев остается в “оранжевой” зоне. А Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь выйдут из “красной зоны”.
- 19 сентября Министерство охраны здоровья Украины обновило список стран из “красной” и “зеленой” зон.