Глава МОЗ Чехии Адам Войтех ушел в отставку на фоне вспышки коронавируса в стране. На его место пришел эпидемиолог Роман Примула.

Об этом сообщает Associated Press.

Войтех, делая заявление об отставке, сказал, что смена руководства МОЗ должна дать возможность для применения другого подхода для борьбы с эпидемией коронавируса.

По этому поводу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сказал, что Примула зарекомендовал себя с наилучшей стороны в вопросе борьбы с COVID-19.

Ранее он был руководителем правительственного реагирования на ситуацию с коронавирусом, а также представителем правительства по вопросам науки и исследований в области здравоохранения.

Как известно, в Чехии вспышка коронавируса началась сразу же после отмены ряда карантинных ограничений.

За время эпидемии в стране был зафиксирован максимальный показатель новых случай заражения 17 сентября. За сутки было более 3 тысяч случаев. Всего в стране было 50 764 случая заражения коронавирусом. Еще 522 пациента умерло.

По мнению Примулы, если сохранить минимальные карантинные ограничения, прирост новых случаев заражения может достигать 8 тысяч случаев в сутки.