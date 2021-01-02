Финское агентство по лекарственным средствам Fimea проанализировало первый отчет о побочной реакции на вакцину от коронавируса. Это первый случай после того, как страна начала внедрение программы прививок 27 декабря.

Об этом сообщает издание Yle.

По словам главного врача агентства Майи Кауконен, отчет о побочной реакции действительно поступил, но она не может разглашать никаких деталей из-за конфиденциальности пациента.

Медик отметила, что количество побочных реакций будет постепенно увеличиваться, ведь вакцинация только наращивает мощности.

“Когда будет зафиксировано не менее пяти таких сообщений, мы разместим на нашем веб-сайте информацию о типе реакций, которые состоялись”, – сказала Кауконен.

Вакцинолог и старший врач Финского института охраны здоровья и благосостояния (THL) Анна Ногинек объяснила, что ее не удивляет факт получения сообщения о побочной реакции. Сообщения, по ее словам, будут учащаться, особенно на ранних стадиях использования вакцин.