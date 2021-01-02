Об этом сообщает издание Yle.
По словам главного врача агентства Майи Кауконен, отчет о побочной реакции действительно поступил, но она не может разглашать никаких деталей из-за конфиденциальности пациента.
Медик отметила, что количество побочных реакций будет постепенно увеличиваться, ведь вакцинация только наращивает мощности.
“Когда будет зафиксировано не менее пяти таких сообщений, мы разместим на нашем веб-сайте информацию о типе реакций, которые состоялись”, – сказала Кауконен.
Вакцинолог и старший врач Финского института охраны здоровья и благосостояния (THL) Анна Ногинек объяснила, что ее не удивляет факт получения сообщения о побочной реакции. Сообщения, по ее словам, будут учащаться, особенно на ранних стадиях использования вакцин.
- 12 декабря Управление контроля качества продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer. 12 декабря начались поставки вакцины.
- 27 декабря в странах Европейского союза (ЕС) стартовала массовая вакцинация препаратом от Pfizer.
- ЕС хочет получить 300 млн доз вакцины, может покрыть около трети от количества, необходимого для вакцинации всего населения блока.