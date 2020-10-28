В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной болезни, власти Франции вводят усиленный карантин, который будет действовать как минимум до 1 декабря.

Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает французская газета Le Monde.

Вечером среды, 28 октября, Макрон выступил с обращением к нации, в котором сообщил, что с 30 октября по всей стране будут действовать жесткие карантинные ограничения, а гражданам придется снова оставаться на самоизоляции минимум до 1 декабря.

Оставлять дом можно будет с целью работы, получения медицинской помощи, оказания помощи близким, чтобы сходить за покупками или подышать воздухом (но рядом с домом).

Выезды должны осуществляться по разрешению, как это было весной. Встречи вне семьи, публичные собрания под запретом. Граждане не смогут переехать из одного региона в другой во время действия ограничений.

В то же время ясли, школы, колледжи и средние школы будут оставаться открытыми (с усиленными протоколами здравоохранения). В университетах “везде где возможно” будут переходить на дистанционное обучение.

Работа магазинов, которые весной были определены как такие, что продают не товары первой необходимости, будут закрыты.

Коммунальные службы, фабрики, фермы и т.д. будут открыты, а вот заведения питания и бары — нет.

Посещение домов для престарелых будет разрешенным, хотя весной такие заведения подпадали под запрет. Также будут работать кладбища.

Работодателям власти советуют везде, где возможно, перевести работников на дистанционную работу.

Работники и работодатели, которые не смогут работать в период действия ограничений, будут получать помощь по частичной безработице и возмещение трат на арендную плату.

Одновременно в портах в аэропортах страны будет проводиться обязательное тестирование на коронавирус, однако использовать экспресс-тесты.

Ожидается, что до конца ноября 9 тысяч коек для больных коронавирусом в реанимационных отделениях будут заняты. Это около 90% от общего количества. Поэтому как можно быстрее будут разворачивать дополнительные койки.

Отметим, сейчас Франция — 5 страна в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса. Сейчас там подтверждено 1 млн 235 тысяч случаев при общей численности населения около 63 млн. За последние сутки коронавирус обнаружили более чем 36 тысяч человек.

Спустя 15 дней власти планируют оценить, улучшилась ли ситуация, и, возможно, внести коррективы в принятое решение. Макрон отметил, что смягчение в первую очередь будет запрета на работу различных магазинов.