Об этом сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.
Сообщается, в 16:00 31 октября неизвестный несколько раз выстрелил в священника, который закрывал двери храма Благовещения в 7-м округе Лиона. После нападения злоумышленник скрылся с места происшествия.
Раненый находится в тяжелом состоянии, его немедленно госпитализировали. Некоторые СМИ сообщают, что мужчина умер.
Округ, где произошла стрельба, окружила полиция. Нападающего ищут. В пресс-службе Министерства внутренних дел Франции подтвердили информацию о том, что в Лионе у греческого храма проводят спецоперацию по задержанию злоумышленника. Горожан просят оставаться дома в целях безопасности. Деталей пока не озвучивают.
Probably a terrorist attack again in #France, #Lyon.
Is reported that a Greek Orthodox church is attacked and a priest is dead. pic.twitter.com/ooHBVjAQj5
— Info Warrior (@InfoWarriorNews) October 31, 2020
- 29 октября в Ницце у Нотр-Дама мужчина с ножом напал на людей. Погибли две женщины и мужчина, еще несколько человек получили резаные раны.
- Во Франции после трех нападений в день – в Ницце, Авиньоне и у генконсульства Саудовской Аравии – объявили максимальный уровень террористической угрозы.
- В четверг, 29 октября, во французском Лионе задержали мужчину с ножом, который планировал теракт. Перед этим в стране уже состоялись две ножевые атаки.