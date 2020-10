Об этом сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, в 16:00 31 октября неизвестный несколько раз выстрелил в священника, который закрывал двери храма Благовещения в 7-м округе Лиона. После нападения злоумышленник скрылся с места происшествия.

Раненый находится в тяжелом состоянии, его немедленно госпитализировали. Некоторые СМИ сообщают, что мужчина умер.

Округ, где произошла стрельба, окружила полиция. Нападающего ищут. В пресс-службе Министерства внутренних дел Франции подтвердили информацию о том, что в Лионе у греческого храма проводят спецоперацию по задержанию злоумышленника. Горожан просят оставаться дома в целях безопасности. Деталей пока не озвучивают.

Probably a terrorist attack again in #France, #Lyon.

Is reported that a Greek Orthodox church is attacked and a priest is dead. pic.twitter.com/ooHBVjAQj5

— Info Warrior (@InfoWarriorNews) October 31, 2020