В Греции на месяц закроют рестораны и бары в густонаселенных районах страны, чтобы сдержать распространение эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Заведения будут закрыты, начиная со вторника, 3 ноября.

В течение месяца рестораны, бары, кафе, кинотеатры, музеи и тренажерные залы будут закрыты в северной Греции и регионе Аттика, куда входит и столица Афины.

Комендантский час, который ограничивает передвижение в ночное время, и который до сих пор действовал в наиболее пострадавших от эпидемии районах Греции, будет расширен на всю территорию страны. Он будет действовать с полуночи до 05:00 утра.

Розничные предприятия, промышленность и школы останутся открытыми, так же, как отели и парикмахерские.

Карантинные ограничения затронули самые густонаселенные регионы страны. Так, в Аттике проживает 3,9 млн человек, а в северных регионах – около 1,5 млн.

“Эти новые правила сосредоточены на двух источниках, которые способствуют распространению вируса: развлечениях и передвижении людей”, – отметил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в публичном обращении.

Он заверил, что власти введут меры поддержки на сумму около 1,5 млрд евро для затронутых карантином секторов бизнеса. Греция уже выделила более 14 млрд евро на поддержку экономики после первой волны коронавируса.

В Греции с начала октября наблюдается постепенный рост количества случаев заражения COVID-19.

Например, в пятницу был зарегистрирован новый пик – 1690 случаев заболевания COVID-19 за сутки и 5 смертей.