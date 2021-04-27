Заступниця міністра охорони здоров’я країни Тамар Габунія розповіла, що протягом найближчих тижнів у Грузії запровадять сертифікати щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє видання “Новости-Грузия”.

Габунія зазначила, що нині розробляються параметри документа, що має стати свідченням того, що людина пройшла повний курс щеплення від коронавірусної хвороби.

“Ми справді розглядаємо ковід-паспорти, триває робота над тими основними параметрами — це буде історія вакцинації, історія перенесених захворювань, результат ПЛР-тесту. Найближчим часом вже реально буде запровадити таку практику”, – додала Габунія.

Глава Національного центру з контролю захворювань та громадського здоров’я Грузії Аміран Гамкрелідзе уточнив, що робота над проєктом сертифікату щеплення завершиться протягом двох тижнів.

За його словами, документ відповідатиме принципам, що існують в цьому напрямі в країнах ЄС.

Як зазначив Гамкрелідзе, у Грузії 2 887 осіб вже отримали дві дози вакцини від COVID-19, вони зможуть отримати такий документ.

Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.