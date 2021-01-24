Об этом сообщила пресс-служба городского совета.
По данным мэрии, в акции приняли участие около 900 автомобилей, они выстроились в форме латинской буквы V, которая является символом победы и которым часто пользовался Кернес.
“Это очень креативный способ почтить память Геннадия Адольфовича. Здесь собралось достаточно много харьковчан, которые решили устроить флеш-моб … Очень хотелось бы, чтобы Геннадий Адольфович увидел это сверху, ему бы наверняка понравилось”, – секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
Фотографии флешмоба опубликовал в Telegram друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс.
“Сегодня – 40 дней как перестало биться большое доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Харьковчане и друзья поминают и молятся за своего лучшего мэра и друга”, – написал Фукс.
- 17 декабря в немецкой клинике “Шарите” умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.
- 11 декабря стало известно, что у Кернеса отказали обе почки и его подключили к гемодиализу.
- Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.
- С самого утра, 23 декабря, в Харькове люди прощались с городским головой Геннадием Кернесом, который умер из-за осложнений от Covid-19. #Буквы рассказывали, как это было.