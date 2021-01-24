24 января, в сороковой день после смерти городского головы Геннадия Кернеса, в Харькове на парковке возле стадиона "Металлист" устроили автомобильный флешмоб.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

По данным мэрии, в акции приняли участие около 900 автомобилей, они выстроились в форме латинской буквы V, которая является символом победы и которым часто пользовался Кернес.

“Это очень креативный способ почтить память Геннадия Адольфовича. Здесь собралось достаточно много харьковчан, которые решили устроить флеш-моб … Очень хотелось бы, чтобы Геннадий Адольфович увидел это сверху, ему бы наверняка понравилось”, – секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Фотографии флешмоба опубликовал в Telegram друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс.

“Сегодня – 40 дней как перестало биться большое доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Харьковчане и друзья поминают и молятся за своего лучшего мэра и друга”, – написал Фукс.