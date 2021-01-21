В Харькове сегодня возник пожар в доме престарелых. Спасатели уже обнаружили тела 15 погибших.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник в 15:03 на ул. Нижняя Гиивская, 150Б, “в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых”, на втором этаже.

В 16:14 пожар был локализован на площади 100 м. кв.

“На месте пожара обнаружены тела 15 человек. 9 человек спасены – они госпитализированы в больницы”, – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 единиц техники.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

На трагедию уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, на момент возникновения пожара в здании находились 33 пожилых человека.

“По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека. Сейчас уже известно о 15 погибших и 5 пострадавших. Мы все молимся, чтобы не было больше”, – написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Он поручил Кабинету Министров “немедленно разобраться в ситуации”, срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева “для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем”.

Министру внутренних дел Арсену Авакову глава государства поручил “открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват”.

Кроме того, Зеленский призвал местные власти – руководителей городов и областей “максимально сотрудничать с центральной властью и сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких”.

ОБНОВЛЕНО 17:00:

В ГСЧС уточнили, что пожар в доме престарелых ликвидирован. Данные ведомства по погибшим не изменились: были обнаружены тела 15 человек. 9 человек спасены, из которых 5 – госпитализированы в больницы.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров соберется на внеочередное заседание из-за пожара.

“По поручению президента Украины будет создана Государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин трагедии”, – уточнил Шмыгаль.