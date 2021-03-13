Министр охраны здоровья Иордании Назир Обейдат ушел в отставку после сообщения о том, что в одной из больниц города Ас-Сальт шестеро пациентов с COVID-19 умерли из-за сбоя подачи кислорода.

Об этом сообщает ВВС.

Пациенты не получали кислород около часа.

Министр прибыл на место происшествия, после чего подал прошение об отставке премьер-министру Иордании Бишару аль-Хасауне.

“Я подал прошение об отставке премьер-министру. Я несу моральную ответственность за случившееся”, – сказал он.

Глава правительства его отставку принял.

Также уволили директора больницы, в которой произошел сбой.

Теперь во всех больницах Иордании введен режим чрезвычайной ситуации. Проверяют все системы подачи кислорода пациентам с COVID-19, а также исправность другой техники, необходимой для обеспечения нормальной жизнедеятельности пациентов.

Пока неясно, из-за чего произошла нехватка кислорода; ведется расследование.

Ранее сообщалось, что на территории Украины зафиксировано по меньшей мере два случая заражения британским штаммом коронавируса.