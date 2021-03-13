Об этом сообщает ВВС.
Пациенты не получали кислород около часа.
Министр прибыл на место происшествия, после чего подал прошение об отставке премьер-министру Иордании Бишару аль-Хасауне.
“Я подал прошение об отставке премьер-министру. Я несу моральную ответственность за случившееся”, – сказал он.
Глава правительства его отставку принял.
Также уволили директора больницы, в которой произошел сбой.
Теперь во всех больницах Иордании введен режим чрезвычайной ситуации. Проверяют все системы подачи кислорода пациентам с COVID-19, а также исправность другой техники, необходимой для обеспечения нормальной жизнедеятельности пациентов.
Пока неясно, из-за чего произошла нехватка кислорода; ведется расследование.
Ранее сообщалось, что на территории Украины зафиксировано по меньшей мере два случая заражения британским штаммом коронавируса.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Возрастание заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля.
- Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.