Кабмин разрешил собираться группами до восьми человек

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, теперь на летних площадках ресторанов и кафе разрешили сидеть за столом не по 2 человека, а по 4, не считая детей до 14 лет.

Также изменились требования касательно летних площадок: раньше могли работать только площадки под открытым небом, теперь разрешили площадки на открытом воздухе: под тентами или на верандах.

Кроме того, передвигаться по улицам теперь можно группами до 8 человек.

“У нас было, что на летних площадках, что мы открыли, можно исключительно два человека за столом, мы этот перечень расширяем до четырех, но оставляем расстояние в полтора метра между местами для сидения. У нас было только летние террасы под открытым небом, пообщавшись с рестораторами, мы добавили, что на открытом воздухе: под тентами, на верандах. И добавили еще один момент по количеству лиц, которые могут передвигаться, у нас было не более двух человек, мы добавили, что не более восьми человек”, – рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.