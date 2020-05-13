Кабмин разрешил собираться группами до восьми человек

Covid-19 Украина

обновлено 13.05.2020 в 14:02

Всего:

16425(+402)

Болеют:

12270(+402)

Выздоровели:

3716(+85)

Умерло:

439(+14)

15:49 В Чернобыльской зоне после масштабных пожаров оживает природа: фото
15:47 Депутаты собрали подписи для проведения сессии о запрете российских соцсетей
Эксклюзив
15:20 Нардепы на внеочередное заседание Рады пришли без масок: фото
15:20 В Раде заблокировали подписание закона о банках
15:16 В ЕС отреагировали на принятие «антиколомойского» закона
15:06 В МОЗ забраковали ПЦР-тесты на коронавирус, купленные Офисом Президента
15:02 Использование приложений для отслеживания контактных лиц должно быть добровольным, – ЕК
14:55 Шмыгаль об обещанных им 500 тыс. новых рабочих мест: «Даже не знаю, что ответить»
Эксклюзив
14:52 В Минюсте рассказали, сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в местах исполнения наказаний
14:39 Польша продлила ограничения на границах
14:38 Три европейских страны заявили о возобновлении футбольного сезона
14:36 С 22 мая может начаться второй этап ослабления карантина, – Шмыгаль
14:32 В Нацбанке разъяснили важность принятия «антиколомойского закона»
Партнерский материал
14:16 Бесплатная онлайн-конференция, как выйти из карантина с минимальными потерями
13:56 Ресторан-теплица: как в Амстердаме обслуживают клиентов в условиях карантина
13:53 YouTube Music заменит Google Play Музыку: как перенести свою библиотеку
13:41 Германия откроет границы 15 июня
13:33 «Видосики» уже не цепляют: популярность Зеленского в соцсетях – упала
13:05 Витренко анонсировал свое увольнение из «Нафтогаза»
13:04 ЕБРР ожидает снижения ВВП Украины в 2020 году на 4,5 %
13:03 Австрия и Германия с 15 июня откроют общую границу
12:58 Вадатурский: министр Криклий продвигает через «слуг народа» убийственный для речных перевозок законопроект
12:38 Андрей Шевченко вошел в рейтинг лучших форвардов в истории Лиги чемпионов
12:27 В США сенаторы-республиканцы внесли законопроект о санкциях против Китая из-за COVID-19
12:03 «Побег из дворца»: о принце Гарри и Меган Маркл снимут фильм
12:01 Командующий Нацгвардией вылечился от COVID-19
11:57 Евровидение-2020: как прошел первый онлайн-концерт
Эксклюзив
11:57 На внеочередное заседание Рады прибыли вооруженные люди
11:54 Лукашенко заявил, что после парада 9 мая заболеваемость пневмониями снизилась вдвое
11:50 Шмыгаль ушел от ответа о сроках запуска транспорта и детсадов: «Мы еще не преодолели вирус»
11:38 На Донбассе украинский военный получил осколочное ранение
11:34 Qatar Airways в знак благодарности раздаст медикам 100 тыс. бесплатных билетов

Кабмин разрешил собираться группами до восьми человек

Кабинет Министров Украины сегодня на заседании поддержал внесение изменений в постановление о предотвращении распространения короновирусной инфекции.

Среда, 13 мая 2020, 15:27

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, теперь на летних площадках ресторанов и кафе разрешили сидеть за столом не по 2 человека, а по 4, не считая детей до 14 лет.

Также изменились требования касательно летних площадок: раньше могли работать только площадки под открытым небом, теперь разрешили площадки на открытом воздухе: под тентами или на верандах.

Кроме того, передвигаться по улицам теперь можно группами до 8 человек.

“У нас было, что на летних площадках, что мы открыли, можно исключительно два человека за столом, мы этот перечень расширяем до четырех, но оставляем расстояние в полтора метра между местами для сидения. У нас было только летние террасы под открытым небом, пообщавшись с рестораторами, мы добавили, что на открытом воздухе: под тентами, на верандах. И добавили еще один момент по количеству лиц, которые могут передвигаться, у нас было не более двух человек, мы добавили, что не более восьми человек”, – рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте также:

Как смогут работать террасы кафе и ресторанов: требования

  • 11 мая в Украине начали ослаблять карантинные ограничения: открылись стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
  • Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
Теги: Коронавирус, Максим Степанов, карантин, кафе

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!