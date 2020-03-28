Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины” еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели – 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет. И 9 женщин – от 17-ти до 62-х лет. Девять пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро – в городскую клиническую больницу №4. Еще трое – в клиническую больницу №9. А двое киевлян заболевших – в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей”, – написал Кличко.

Он также заявил, что город закупил оборудование для ПЦР, позволяющее исследовать материал слизистой пациента.

“В первую очередь тестируем киевлян с симптомами и подозрением на коронавирус”, – отметил мэр.