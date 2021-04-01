Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.
Так, накануне в КГГА обнародовали заявление, что с 1 апреля столица не будет вводить повышение разрешенной скорости движения до 80 км/ч на 17 улицах, поскольку на сегодняшний день ни одна из них не отвечает в полной мере необходимым критериям (там фиксируется высокий уровень аварийности).
Однако сегодня в КГГА сообщили, что на 7 улицах столицы все же будет разрешено повышение скорости движения до 80 км/ч с 1 апреля до 1 ноября.
“Учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц, город совместно с полицией решил разрешить движение по отдельным дорогам, определенным решением Киевского городского совета, со скоростью до 80 км/ч”, – отметил первый заместитель главы Николай Поворозник.
Речь идет о следующих 7 улицах:
• Просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака).
• Ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков).
• Надднепрянское шоссе.
• Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе).
• Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного).
• Ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Северного моста).
• Просп. М. Бажана (от Северного моста до Харьковской площади).
По словам Поворозника, при этом совместные рабочие группы специалистов Центра организации дорожного движения, полиции проведут обследование и анализ скоростного режима, учитывая градостроительную ситуацию, “которая существенно изменилась с момента принятия решения Киевсоветом в октябре 2018 года”.
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