Власти Киева решили разрешить движение со скоростью до 80 км/ч в столице, но только на 7 улицах.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Так, накануне в КГГА обнародовали заявление, что с 1 апреля столица не будет вводить повышение разрешенной скорости движения до 80 км/ч на 17 улицах, поскольку на сегодняшний день ни одна из них не отвечает в полной мере необходимым критериям (там фиксируется высокий уровень аварийности).

Однако сегодня в КГГА сообщили, что на 7 улицах столицы все же будет разрешено повышение скорости движения до 80 км/ч с 1 апреля до 1 ноября.

“Учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц, город совместно с полицией решил разрешить движение по отдельным дорогам, определенным решением Киевского городского совета, со скоростью до 80 км/ч”, – отметил первый заместитель главы Николай Поворозник.

Речь идет о следующих 7 улицах:

• Просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака).

• Ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков).

• Надднепрянское шоссе.

• Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе).

• Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного).

• Ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Северного моста).

• Просп. М. Бажана (от Северного моста до Харьковской площади).

По словам Поворозника, при этом совместные рабочие группы специалистов Центра организации дорожного движения, полиции проведут обследование и анализ скоростного режима, учитывая градостроительную ситуацию, “которая существенно изменилась с момента принятия решения Киевсоветом в октябре 2018 года”.