В Киеве за нарушение карантина закрыли уже четыре ночных клуба

В Киеве за нарушение ограничительных мер закрыли уже четыре развлекательных заведения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Хочу сообщить, что в столице продолжаются проверки заведений и предприятий на соблюдение ими регламентов работы. Патрули, в состав которых входят сотрудники Госпотребслужбы, представители полиции и “Муниципальной охраны”, проверяют рестораны, торговые центры и магазины, столичные рынки”, – сказал он.

По словам Кличко, только за последние несколько дней проверили всего более 430 объектов. Составили 107 протоколов.

“То есть каждое четвертое заведение в городе – нарушает правила! А потом люди спрашивают, откуда у нас такая высокая заболеваемость коронавирусом. Относительно проверок ночных клубов. После выявления грубых нарушений специальная комиссия приняла решение о закрытии уже четырех таких заведений. Потому что они, пренебрегая безопасностью посетителей и нарушение правил, работали после 22:00. Проверки будут продолжаться и в дальнейшем”, – добавил он.