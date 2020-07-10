Covid-19 Украина

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В Киеве за нарушение карантина закрыли уже четыре ночных клуба

В Киеве за нарушение ограничительных мер закрыли уже четыре развлекательных заведения.

Пятница, 10 июля 2020, 13:10

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Хочу сообщить, что в столице продолжаются проверки заведений и предприятий на соблюдение ими регламентов работы. Патрули, в состав которых входят сотрудники Госпотребслужбы, представители полиции и “Муниципальной охраны”, проверяют рестораны, торговые центры и магазины, столичные рынки”, – сказал он.

По словам Кличко, только за последние несколько дней проверили всего более 430 объектов. Составили 107 протоколов.

“То есть каждое четвертое заведение в городе – нарушает правила! А потом люди спрашивают, откуда у нас такая высокая заболеваемость коронавирусом. Относительно проверок ночных клубов. После выявления грубых нарушений специальная комиссия приняла решение о закрытии уже четырех таких заведений. Потому что они, пренебрегая безопасностью посетителей и нарушение правил, работали после 22:00. Проверки будут продолжаться и в дальнейшем”, – добавил он.

  • Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.
  • Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.
Теги: Киев, Коронавирус, карантин, Кличко

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