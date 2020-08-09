В Киеве собралась акция поддержки демократических выборов в Беларуси. Пришли и белорусы, проживающие в Киеве, и украинцы, которые хотят поддержать соседей.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“События последнего месяца (репрессии против оппозиционных журналистов, блогеров, активистов и политиков, массовые фальсификации протоколов результатов досрочного голосования, недопуск на избирательные участки и задержания независимых наблюдателей, принуждение работников бюджетных организаций голосовать досрочно) показали, что эти” выборы “нельзя считать свободными”, – заявляют активисты.

Митингующие требуют дать возможность сделать белорусскому народу независимый выбор. Они скандировали: “Жыве Беларусь!”, “Долой Лукашенко!” и “Свабоду Беларуси!”.

Фото: Евгений Краевый

Через полчаса после начала – участники акции двинулись к посольству Республики Беларусь.

Протестующие говорят, что не выпустят авто посла из посольства, пока не пустят всех, кто здесь стоит с самого утра, и зачислят все их голоса.

В 20 часов к активистам вышел представитель посольства и объявил, что участок закрыт.

Фото: Евгений Краевый

Фото: Олександр Кужельний