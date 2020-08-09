Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“События последнего месяца (репрессии против оппозиционных журналистов, блогеров, активистов и политиков, массовые фальсификации протоколов результатов досрочного голосования, недопуск на избирательные участки и задержания независимых наблюдателей, принуждение работников бюджетных организаций голосовать досрочно) показали, что эти” выборы “нельзя считать свободными”, – заявляют активисты.
Митингующие требуют дать возможность сделать белорусскому народу независимый выбор. Они скандировали: “Жыве Беларусь!”, “Долой Лукашенко!” и “Свабоду Беларуси!”.
Фото: Евгений Краевый
Через полчаса после начала – участники акции двинулись к посольству Республики Беларусь.
Протестующие говорят, что не выпустят авто посла из посольства, пока не пустят всех, кто здесь стоит с самого утра, и зачислят все их голоса.
В 20 часов к активистам вышел представитель посольства и объявил, что участок закрыт.
Фото: Евгений Краевый
Фото: Олександр Кужельний
- 4 августа в Беларуси стартовало досрочное голосование на президентских выборах, которое длилось по 8 августа включительно. Досрочно могли проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения выборов – в воскресенье, 9 августа.
- Сегодня, 9 августа, в Беларуси стартовали выборы президента.