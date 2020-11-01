В Квебеке (Канада) два человека погибли и как минимум пять пострадали в результате нападения мужчины в "средневековой" одежде.

Об этом сообщает CBC.

Это случилось недалеко от Парламентского холма в центральной части провинции. Погибли два человека, как минимум пятеро пострадали.

Как сообщает полиция Квебека, нападавший был одет в “средневековую одежду” и имел при себе холодное оружие.

Полиция обнаружила машину подозреваемого рядом с одним из отелей. В салоне нашли канистры с горючим и холодное оружие.

“Мы по-прежнему просим граждан оставаться дома, закрыть двери, потому что расследование все еще продолжается”, – обратились правоохранители Квебека к гражданам в Twitter.

Подозреваемый задержан, его пока доставили в больницу для осмотра, как и пострадавших.