Об этом сообщает CBC.
Это случилось недалеко от Парламентского холма в центральной части провинции. Погибли два человека, как минимум пятеро пострадали.
Как сообщает полиция Квебека, нападавший был одет в “средневековую одежду” и имел при себе холодное оружие.
Полиция обнаружила машину подозреваемого рядом с одним из отелей. В салоне нашли канистры с горючим и холодное оружие.
“Мы по-прежнему просим граждан оставаться дома, закрыть двери, потому что расследование все еще продолжается”, – обратились правоохранители Квебека к гражданам в Twitter.
Подозреваемый задержан, его пока доставили в больницу для осмотра, как и пострадавших.
- Ранее сообщалось, что 29 октября в Ницце у Нотр-Дама мужчина с ножом напал на людей. Погибли две женщины и мужчина, еще несколько человек получили резаные раны.