В субботу, 13 марта, на Парковой дороге в Киеве эвакуировали автомобиль марки Nissan, принадлежащий нардепу от "Слуги народа" Александру Куницкому.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что нардеп приехал на съезд партии “Слуга народа”, проводимый в КВЦ “Парковый”. Однако народный избранник так спешил, что решил припарковать свой автомобиль с нарушением.

Отметим, что Александр Куницкий до депутатской карьеры был известным блогером zpsanek. Он публиковал ролики о том, как действовать, когда водителя остановили полицейские при отсутствии нарушения.

По информации #Букв, возле КВЦ “Парковый” насчитывается десятки автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Некоторые водители припарковали свои внедорожники прямо на тротуаре, а некоторые и вовсе под знаком “остановка запрещена”.