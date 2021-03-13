Об этом сообщает Киев Оперативный.
Отмечается, что нардеп приехал на съезд партии “Слуга народа”, проводимый в КВЦ “Парковый”. Однако народный избранник так спешил, что решил припарковать свой автомобиль с нарушением.
Отметим, что Александр Куницкий до депутатской карьеры был известным блогером zpsanek. Он публиковал ролики о том, как действовать, когда водителя остановили полицейские при отсутствии нарушения.
По информации #Букв, возле КВЦ “Парковый” насчитывается десятки автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Некоторые водители припарковали свои внедорожники прямо на тротуаре, а некоторые и вовсе под знаком “остановка запрещена”.
- Ранее #Буквы рассказывали, что Арахамия, если верить его декларации, не владеет ни одним авто.
- За нарушение Арахамию оштрафовали на 510 гривен.
- Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия извинился за то, что припарковал свой незадекларированный Land Cruiser на пешеходном переходе. Однако при этом он посетовал на отсутствие личного водителя и плохую работу киевских коммунальщиков.