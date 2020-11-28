Об этом сообщает агентство Reuters.
Изначально протестующие планировали собраться в районе Кингс Кросс в полдень для проведения массовой акции. Там расположен крупный железнодорожный узел.
Их призывали принести кастрюли, сковороды, свистки, рожки и “все, что вы можете, чтобы вас услышали”.
Однако после задержаний, которые произвели правоохранители на станции среди участников акции, демонстранты переместились в Гайд-парк, сообщает издание The Guardian.
Кроме того, протестующие собрались на территории Оксфорд-стрит, Риджент-стрит, а также в парке Сент-Джеймс.
Протестующие в большинстве своем были без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию.
К демонстрантам, выступающим против карантина, присоединились также те, кто не поддерживает вакцинацию от COVID-19.
Поскольку акции протеста во время карантина в стране запрещены, полиция попыталась разогнать демонстрантов. В результате возникли стычки.
В ходе столкновений правоохранители задержали более 60 человек. При этом демонстранты выкрикивали: “Позор вам!”
British police arrested dozens of people on Saturday as hundreds of anti-lockdown and anti-vaccine protesters gathered in London.
Mass gatherings are currently banned under England’s lockdown measures pic.twitter.com/QzFhVvxweN
— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 28, 2020
“Офицеры произвели более 60 арестов после того, как группы людей собрались сегодня в Лондоне. Это было связано с рядом различных правонарушений, включая нарушение коронавирусных ограничений”, – отметили в полиции Лондона.
Правоохранители призвали людей расходиться по домам.
Стоит отметить, что с 5 ноября в Англии был введен жесткий карантин (локдаун) из-за эпидемии коронавируса COVID-19. В рамках ограничений жителям рекомендовали оставаться дома и выходить на улицу только по серьезным причинам (например, на работу или учебу).
Срок действия карантина заканчивается 2 декабря.
Clashes between police and anti-lockdown demonstrators in London. Protesters are calling for an end to lockdown restrictions. #lockdown #Antilockdown #antilockdownprotest @StandUpX2 pic.twitter.com/SU26SAhf3q
— Urban Pictures (@Urban_Pictures) November 28, 2020
- В октябре работники баров и ресторанов насыпали кучу льда перед зданием парламента Шотландии – в знак протеста против закрытия заведений из-за коронавирусных ограничений.
- 26 сентября в центре Лондона (Великобритания) произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста против коронавирусных ограничений.