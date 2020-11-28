В субботу, 28 ноября, в Лондоне (Великобритания) прошла акция протеста против вакцинации и локдауна (жесткого карантина), введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Изначально протестующие планировали собраться в районе Кингс Кросс в полдень для проведения массовой акции. Там расположен крупный железнодорожный узел.

Их призывали принести кастрюли, сковороды, свистки, рожки и “все, что вы можете, чтобы вас услышали”.

Однако после задержаний, которые произвели правоохранители на станции среди участников акции, демонстранты переместились в Гайд-парк, сообщает издание The Guardian.

Кроме того, протестующие собрались на территории Оксфорд-стрит, Риджент-стрит, а также в парке Сент-Джеймс.

Протестующие в большинстве своем были без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию.

К демонстрантам, выступающим против карантина, присоединились также те, кто не поддерживает вакцинацию от COVID-19.

Поскольку акции протеста во время карантина в стране запрещены, полиция попыталась разогнать демонстрантов. В результате возникли стычки.

В ходе столкновений правоохранители задержали более 60 человек. При этом демонстранты выкрикивали: “Позор вам!”

British police arrested dozens of people on Saturday as hundreds of anti-lockdown and anti-vaccine protesters gathered in London. Mass gatherings are currently banned under England’s lockdown measures pic.twitter.com/QzFhVvxweN — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 28, 2020

“Офицеры произвели более 60 арестов после того, как группы людей собрались сегодня в Лондоне. Это было связано с рядом различных правонарушений, включая нарушение коронавирусных ограничений”, – отметили в полиции Лондона.

Правоохранители призвали людей расходиться по домам.

Стоит отметить, что с 5 ноября в Англии был введен жесткий карантин (локдаун) из-за эпидемии коронавируса COVID-19. В рамках ограничений жителям рекомендовали оставаться дома и выходить на улицу только по серьезным причинам (например, на работу или учебу).

Срок действия карантина заканчивается 2 декабря.