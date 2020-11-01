Об этом объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, информирует британское агентство ВВС.
Он отметил, что жесткие меры вводятся, чтобы предотвратить “медицинскую и моральную катастрофу” для Национальной службы здравоохранения.
“В этом году Рождество будет другим, возможно, совсем другим. Но я искренне надеюсь и верю, что, приняв жесткие меры сейчас, мы сможем позволить семьям по всей стране быть вместе”, – подчеркнул Джонсон.
Он добавил, что “ни один ответственный премьер-министр” не может игнорировать цифры, согласно которым смертность достигнет “нескольких тысяч в день”, с “пиком смертности” хуже, чем было в апреле.
По словам Джонсона, больницы даже на юго-западе Англии, где уровень заболеваемости является одним из самых низких, через несколько недель будут заполнены.
“Врачи и медсестры будут вынуждены выбирать, каких пациентов лечить, кто будет получать кислород, а кто нет, кто останется жить, а кто умрет”, – отметил политик.
Премьер выразил сожаление по поводу последствий локдауна для бизнеса, но заверил, что система отпусков с выплатой 80% заработной платы для сотрудников будет продлена.
Какие новые ограничения предусмотрены
Локдаун вводится на четыре недели с 3 ноября. Джонсон прогнозирует, что после 2 декабря ограничения будут сняты.
Согласно новым ограничениям:
• Жители Англии должны оставаться дома и выходить на улицу только по серьезным причинам (например, на работу или учебу). Школы, колледжи и вузы будут работать. Из дома также можно будет выйти, чтобы заняться спортом на свежем воздухе, посетить врача, купить продукты и предметы первой необходимости, а также для оказания помощи людям из уязвимых групп населения.
• Встречи в помещениях или в садах возле частных домов не допускаются.
• Будут работать только магазины, торгующие товарами первой необходимости. Остальные магазины смогут выдавать товары, заказанные в Сети.
• Пабы, бары, рестораны закроют (они смогут продавать блюда на вынос и работать в режиме доставки).
• Закроются места отдыха и развлечений, тренажерные залы.
Детям будет разрешено перемещаться из одного дома в другой, если их родители в разводе.
Жителям из “уязвимых групп” рекомендуют быть “особенно осторожными”.
Решение коснется только Англии. Остальные части Великобритании самостоятельно определяют меры борьбы с COVID-19.
В субботу в Великобритании было зарегистрировано еще 21 915 подтвержденных случаев коронавируса, в результате чего общее количество случаев заражения с начала эпидемии составило 1 011 660.
Почти 11 000 человек сейчас находятся в больницах с COVID-19, в том числе 978 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
- С 3 ноября в Австрии вступают в силу жесткие карантинные ограничения из-за стремительного распространения коронавируса.
- В Португалии решили запретить поездки жителей по стране из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19. Запрет будет действовать в течение пяти дней.
- В Бельгии снова вводят жесткие карантинные меры в связи с ростом количества случаев коронавируса COVID-19, госпитализации и смертей. Так, во второй половине октября в Бельгии было зарегистрировано в среднем 1600 новых случаев инфицирования на 100 тыс. жителей, более чем в два раза больше, чем во Франции. В Бельгии также наблюдается один из самых высоких показателей смертности в Европе.