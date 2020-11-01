С четверга, 5 ноября, в Англии будет введен жесткий карантин (локдаун) из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Ограничения вводятся до начала декабря.

Об этом объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, информирует британское агентство ВВС.

Он отметил, что жесткие меры вводятся, чтобы предотвратить “медицинскую и моральную катастрофу” для Национальной службы здравоохранения.

“В этом году Рождество будет другим, возможно, совсем другим. Но я искренне надеюсь и верю, что, приняв жесткие меры сейчас, мы сможем позволить семьям по всей стране быть вместе”, – подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что “ни один ответственный премьер-министр” не может игнорировать цифры, согласно которым смертность достигнет “нескольких тысяч в день”, с “пиком смертности” хуже, чем было в апреле.

По словам Джонсона, больницы даже на юго-западе Англии, где уровень заболеваемости является одним из самых низких, через несколько недель будут заполнены.

“Врачи и медсестры будут вынуждены выбирать, каких пациентов лечить, кто будет получать кислород, а кто нет, кто останется жить, а кто умрет”, – отметил политик.

Премьер выразил сожаление по поводу последствий локдауна для бизнеса, но заверил, что система отпусков с выплатой 80% заработной платы для сотрудников будет продлена.

Какие новые ограничения предусмотрены

Локдаун вводится на четыре недели с 3 ноября. Джонсон прогнозирует, что после 2 декабря ограничения будут сняты.

Согласно новым ограничениям:

• Жители Англии должны оставаться дома и выходить на улицу только по серьезным причинам (например, на работу или учебу). Школы, колледжи и вузы будут работать. Из дома также можно будет выйти, чтобы заняться спортом на свежем воздухе, посетить врача, купить продукты и предметы первой необходимости, а также для оказания помощи людям из уязвимых групп населения.

• Встречи в помещениях или в садах возле частных домов не допускаются.

• Будут работать только магазины, торгующие товарами первой необходимости. Остальные магазины смогут выдавать товары, заказанные в Сети.

• Пабы, бары, рестораны закроют (они смогут продавать блюда на вынос и работать в режиме доставки).

• Закроются места отдыха и развлечений, тренажерные залы.

Детям будет разрешено перемещаться из одного дома в другой, если их родители в разводе.

Жителям из “уязвимых групп” рекомендуют быть “особенно осторожными”.

Решение коснется только Англии. Остальные части Великобритании самостоятельно определяют меры борьбы с COVID-19.

В субботу в Великобритании было зарегистрировано еще 21 915 подтвержденных случаев коронавируса, в результате чего общее количество случаев заражения с начала эпидемии составило 1 011 660.

Почти 11 000 человек сейчас находятся в больницах с COVID-19, в том числе 978 на аппаратах искусственной вентиляции легких.