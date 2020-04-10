Об этом рассказала главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова, сообщает местное издание НикВести.
Она отметила, что в январе – марте 2018 года в больнице с пневмонией было 2 пациента. За аналогичный период 2019 года в инфекционной больнице было 3 таких больных.
За первый квартал 2020 года, январь – март, в Николаевской областной инфекционной больнице, с диагнозом пневмония было 56 пациентов.
Федорова также добавила, что если в 2018 и 2019 году летальных случаев пневмонии в больнице не было, в этом году зафиксировано уже 2 смертельных случая.
При этом, стоит отметить, что Николаевская область на сегодня остается единственной в Украине, где официально не зарегистрировано ни одного случая коронавирусного заболевания.
- Раньше сообщалось, что в МОЗ хотят изучить “феномен” Николаевской области — единственной области Украины, где нет случаев коронавируса.
- Главный санитарный врач, замглавы МОЗ Виктор Ляшко сообщил, что коронавирусную инфекцию в Николаеве не удалось найти, хотя “искали интенсивно”.
- В Украине по состоянию на утро 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 311 новых случаев.