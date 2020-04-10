С начала 2020 года в в инфекционную больницу Николаева с пневмонией попали 56 человек, что в 18 раз больше, чем в аналогичный период 2019 года.

Об этом рассказала главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова, сообщает местное издание НикВести.

Она отметила, что в январе – марте 2018 года в больнице с пневмонией было 2 пациента. За аналогичный период 2019 года в инфекционной больнице было 3 таких больных.

За первый квартал 2020 года, январь – март, в Николаевской областной инфекционной больнице, с диагнозом пневмония было 56 пациентов.

Федорова также добавила, что если в 2018 и 2019 году летальных случаев пневмонии в больнице не было, в этом году зафиксировано уже 2 смертельных случая.

При этом, стоит отметить, что Николаевская область на сегодня остается единственной в Украине, где официально не зарегистрировано ни одного случая коронавирусного заболевания.