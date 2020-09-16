Об этом рассказал журналистам заместитель министра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает агентство “Укринформ”.
По его словам, новые подходы к введению противоэпидемических ограничений в тех или иных зонах были обсуждены на селекторном совещании главы МОЗ Максима Степанова с мэрами городов.
Ляшко отметил, что в “красной” зоне карантина сразу будут применяться не все ограничения, а те, которые дадут наиболее положительный эффект.
“Чтобы мы имели общую ответственность центральной и местной власти за те ограничения, которые вводятся, что за ними будет осуществляться контроль, и на это будет влияние. Поэтому школы и детские сады есть в перечне тех ограничений, которые могут запрещаться в “красной” зоне, но решение, будут ли они закрываться в этом конкретном районе или городе, будет приниматься совместно национальным уровнем с органами местного самоуправления”, – подчеркнул санитарный врач.
О новых подходах сообщил сегодня на заседании Правительства и министр охраны здоровья Максим Степанов. Так, Кабмин внес изменения в постановление об установлении карантина.
Среди прочего, предусмотрено, что решение о запрете работы образовательных учреждений в “красных” зонах будет приниматься только совместно государственной и региональной комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС.
В административных единицах из “оранжевой”, “желтой” и “зеленой” зон будет запрещаться работа школ в случае, когда на самоизоляцию из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем коронавируса COVID-19 отправлено более 50% классов.
- 14 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование, которое согласовали на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- Ранее Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.
- Кроме того, Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.