Решения о работе дошкольных заведений и школ в "красных" зонах карантина будут приниматься совместно с местными властями и региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом рассказал журналистам заместитель министра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает агентство “Укринформ”.

По его словам, новые подходы к введению противоэпидемических ограничений в тех или иных зонах были обсуждены на селекторном совещании главы МОЗ Максима Степанова с мэрами городов.

Ляшко отметил, что в “красной” зоне карантина сразу будут применяться не все ограничения, а те, которые дадут наиболее положительный эффект.

“Чтобы мы имели общую ответственность центральной и местной власти за те ограничения, которые вводятся, что за ними будет осуществляться контроль, и на это будет влияние. Поэтому школы и детские сады есть в перечне тех ограничений, которые могут запрещаться в “красной” зоне, но решение, будут ли они закрываться в этом конкретном районе или городе, будет приниматься совместно национальным уровнем с органами местного самоуправления”, – подчеркнул санитарный врач.

О новых подходах сообщил сегодня на заседании Правительства и министр охраны здоровья Максим Степанов. Так, Кабмин внес изменения в постановление об установлении карантина.

Среди прочего, предусмотрено, что решение о запрете работы образовательных учреждений в “красных” зонах будет приниматься только совместно государственной и региональной комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС.

В административных единицах из “оранжевой”, “желтой” и “зеленой” зон будет запрещаться работа школ в случае, когда на самоизоляцию из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем коронавируса COVID-19 отправлено более 50% классов.