Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания Кабмина, сообщает корреспондент #Букв.
“Мы предлагаем продлить карантин до 28 февраля 2021 года. Также продлить режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля”, – заявил глава Минздрава Максим Степанов.
В рамках нового постановления МОЗ предполагается изменение режима работы заведений общественного питания. Отныне они могут работать до 23:00, однако запрещаются расчетные операции после 22:00.
Напомним, что в среду, 9 декабря, Кабинет Министров Украины одобрил постановление Министерства здравоохранения о введении жестких карантинных ограничений в период с 8 по 24 января. #Буквы рассказывали, что будет запрещено.
- Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- В пятницу, 4 декабря, представители правительства вместе с руководителями городов и ОГА обсудили перечень ограничений при локдауне и договорились по поводу того, какие субъекты хозяйственной деятельности, вероятно, должны будут прекратить работу.
- Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что советовал правительству не вводить локдаун в декабре.
- Также сообщалось Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.
- Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна (жестких карантинных ограничений) на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.