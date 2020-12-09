В среду, 9 декабря, Кабинет министров Украины продлил действие карантина в связи с пандемией коронавируса до конца зимы. Также продлено действие режима чрезвычайной ситуации.

Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания Кабмина, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы предлагаем продлить карантин до 28 февраля 2021 года. Также продлить режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля”, – заявил глава Минздрава Максим Степанов.

В рамках нового постановления МОЗ предполагается изменение режима работы заведений общественного питания. Отныне они могут работать до 23:00, однако запрещаются расчетные операции после 22:00.

Напомним, что в среду, 9 декабря, Кабинет Министров Украины одобрил постановление Министерства здравоохранения о введении жестких карантинных ограничений в период с 8 по 24 января. #Буквы рассказывали, что будет запрещено.