Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов сообщил, что за последний месяц в нашей стране наблюдается существенный рост количества госпитализированных пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

По словам главы МОЗ, сейчас госпитализированных на 1,6 тыс. больше, чем наблюдалось месяц тому назад.

“Сегодня по состоянию на утро в стационарных отделениях, то есть госпитализированы, 5 549 человек. А если взять цифру, которая была месяц назад, 11 июля, – то (было, – ред.) 3 912 человек. Вы видите, как за это время выросло количество людей, которые находятся в больницах и лечатся от COVID-19. И это количество увеличивается каждый день”, – отметил он.

В качестве примера Степанов привел Львовскую область, где “третий день подряд больницы заполнены более чем на 50%”.

“Мы начали разворачивать “вторую волну” больниц. В больницах “второй волны” предусмотрено около 10 тысяч коек. Но сколько бы мы не предусмотрели, есть определенный предел. Поэтому у нас это вызывает большое беспокойство. Поэтому мы говорим об очень напряженной ситуации с развитием COVID-19″, – подчеркнул министр.

Он уточнил, что за минувшие сутки были госпитализированы 266 людей.

“Мы подсчитали, что у нас будет так называемая вторая волна, то есть существенное увеличение количества больных, где-то в октябре-ноябре. Это будет объединено с сезонной эпидемией гриппа. Так считал весь мир… Мы сейчас видим, что все страны Европы также фиксируют резкий рост количества больных”, – заявил Степанов.

(На видео – с 2:25)