Об этом Илья Емец сказал во время обсуждения законопроекта “О противодействии коронавируса”, сообщает официальный Telegram-канал МОЗ.

“Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания – действенная мера в борьбе с коронавируса. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно “, – отметил Емец.