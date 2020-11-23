Национальный музей Революции достоинства заявил о новых обысках на его территории. Проводят экспертизу строительства музея.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Национальный музей Революции Достоинства.

Обыски прошли 23 ноября.

“У нас новая проверка. Говорят, “экспертиза строительства музея”! Не мемориала, который касается следствия, а музея, даже проектирование которого не начиналось”, – говорится в сообщении.