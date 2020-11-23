Об этом сообщил на своей странице в Facebook Национальный музей Революции Достоинства.
Обыски прошли 23 ноября.
“У нас новая проверка. Говорят, “экспертиза строительства музея”! Не мемориала, который касается следствия, а музея, даже проектирование которого не начиналось”, – говорится в сообщении.
- В четверг, 19 ноября, в Музее Революции Достоинства в Киеве прошли обыски. В Службе безопасности Украины и Национальной полиции озвучили их причину – “хищение средств, выделенных на реконструкцию объекта”.
- Офис президента прокомментировал обыски в помещении Музея Революции Достоинства, которые произошли якобы из-за возможного хищения средств руководством музея. В ОПУ отметили, что “не может не вызывать беспокойства” тот факт, что обыски проводили накануне седьмой годовщины Майдана, которую будут отмечать 21 ноября. Офис высказал недовольство тем, что правоохранители проводили следственные действия именно в это время.