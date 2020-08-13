Об этом шла речь в эфире государственного телеканала ОНТ.
Министр подчеркнул, что выступает против насилия над журналистами. В то же время он посоветовал журналистам “не подставляться”, находясь на акциях протеста, чтобы избежать насилия со стороны правоохранителей и не быть задержанными.
“Я тоже за то, чтобы цивилизованно все освещалось. Молодцы, храбро освещаете из самой гущи события! И лезете, конечно, для вас очень важно как можно более полно, объективно изнутри оценить информацию. Но это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться. Будьте, пожалуйста, не такими легкомысленными.
Понимайте, что в сотрудника [правоохранительных органов] летит петарда, заточка, канель, брусчатка… Он что-то применяет… и еще и будет думать, как бы не задеть человека с камерой у которого вместо бронежилета жилет со словом “Пресса”? Конечно, нельзя задевать. Но может ли он в эту минуту выбирать? Поэтому огромная просьба – не лезть в самое пекло”, – сказал Караев.
По словам министра, правоохранителям дано распоряжение в случае, если рядовой сотрудник “не разобрался” и задержал журналистов, отпускать их в первую очередь.
На видео с 17 минуты
Ранее сообщалось, что в Минске силовики без объяснения причин задержали трех человек из съемочной группы российского телеканала “Дождь”.
Также во время массовых протестов избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 граждан Украины.
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод сообщал, что датский журналист подвергся нападению со стороны правоохранителей во время массовых протестов в Беларуси.
12 августа белорусские силовики жестко задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации “Восток SOS” Константина Реуцкий и Евгения Васильева.
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.
- 10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста.
- 12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.
- Во время уличных акций протеста вечером 11 и ночью 12 августа задержали более тысячи человек. Всего за 3 дня протестов были задержаны более 6 тысяч человек. В МВД Белоруси признали, что вели стрельбу на поражение по демонстрантам.