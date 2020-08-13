Министр подчеркнул, что выступает против насилия над журналистами. В то же время он посоветовал журналистам “не подставляться”, находясь на акциях протеста, чтобы избежать насилия со стороны правоохранителей и не быть задержанными.

“Я тоже за то, чтобы цивилизованно все освещалось. Молодцы, храбро освещаете из самой гущи события! И лезете, конечно, для вас очень важно как можно более полно, объективно изнутри оценить информацию. Но это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться. Будьте, пожалуйста, не такими легкомысленными.

Понимайте, что в сотрудника [правоохранительных органов] летит петарда, заточка, канель, брусчатка… Он что-то применяет… и еще и будет думать, как бы не задеть человека с камерой у которого вместо бронежилета жилет со словом “Пресса”? Конечно, нельзя задевать. Но может ли он в эту минуту выбирать? Поэтому огромная просьба – не лезть в самое пекло”, – сказал Караев.