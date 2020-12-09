В небогатых странах вакцину от COVID-19 получит только каждый десятый — исследование

Организации, входящие в People's Vaccine Alliance, сделали совместное заявление о том, что около 70 бедных стран — в том числе и Украина — смогут вакцинировать от COVID-19 только одного из десяти человек в следующем году.

Об этом сообщается на сайте Amnesty International.

Обновленные данные показывают, что богатые страны, представляющие всего 14 процентов населения мира, на данный момент закупили 53 процента всех наиболее многообещающих вакцин.

Больше всех закупила Канада – вакцин там хватит, чтобы привить каждого жителя страны пять раз.

Организации Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now и Oxfam, которые являются частью альянса, обнаружили, что 67 стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего рискуют остаться позади, поскольку богатые страны начали быстро скупать вакцины. Пятеро из 67 – Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан и Украина зарегистрировали почти 1,5 миллиона случаев заболевания.

На данный момент все дозы Moderna и 96 процентов Pfizer/BioNTech были приобретены богатыми странами. В отличие от них, Oxford/AstraZeneca обязалась предоставлять 64 процента своих доз людям в развивающихся странах. Тем не менее, их препаратов хватит для не более чем 18% населения мира в 2021 году. Сделки AstraZeneca также в основном заключались с некоторыми крупными развивающимися странами, такими как Китай и Индия, в то время как большинство других стран не заключили сделок и делят между собой вакцину от глобального механизма по обеспечению вакцин от COVID-19 (COVAX).

Альянс призывает все фармацевтические корпорации, работающие над вакцинами, открыто делиться своими технологиями и интеллектуальной собственностью через пул доступа к технологиям COVID-19 Всемирной организации здравоохранения, чтобы можно было производить миллиарды доз и безопасные и эффективные вакцины.