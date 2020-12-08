Об этом заявил и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в эфире канала Украина 24.
По его словам, сначала начнется вакцинация групп риска. Уже после этого будут закупать вакцину для широкого доступа населения.
“Надо заметить, что у нас большое количество групп риска. Мы рассчитываем на то, что широкий доступ вакцины, то есть появление в аптеках, произойдет не раньше, чем осенью 2021 года. Это будет широкий доступ к вакцинации”, – сказал он.
В рамках международного механизма COVAX Украины, как планируется, должна получить бесплатные вакцины против COVID-19 объемом, что примерно равен 20% общей численности населения страны, то есть около 8 млн доз. Однако на каждого человека, которые будет получать вакцину, необходимо две дозы. То есть этого объема хватит на 4 млн граждан.
- Министр охраны здоровья Максим Степанов подписал технические документы для получения Украиной вакцин против коронавируса от инициативы COVAX, которое ожидается в конце первого квартала 2021 года.
- Национальная служба здоровья на днях заявила, что 123 млрд гривен, которые предполагается выделить на здравоохранение в соответствии с проектом государственного бюджета на 2021, не хватит на полноценную борьбу с коронавирусом COVID-19. В частности, денег не хватит и на вакцинацию.
- Согласно опросам, более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов рассказал, сколько может стоить вакцина от коронавируса COVID-19, когда появится в Украине. Он пояснил, что предварительно компании-разработчики вакцины называют цену около 37 долларов за дозу.
- Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения считают необходимым вакцинировать государственные средства всех лиц из группы риска. Это всего около 20 млн украинцев.
- Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, о которых категории граждан идет речь.