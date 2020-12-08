Вакцина от коронавируса будет широкодоступной в Украине не раньше осени 2021 года.

Об этом заявил и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в эфире канала Украина 24.

По его словам, сначала начнется вакцинация групп риска. Уже после этого будут закупать вакцину для широкого доступа населения.

“Надо заметить, что у нас большое количество групп риска. Мы рассчитываем на то, что широкий доступ вакцины, то есть появление в аптеках, произойдет не раньше, чем осенью 2021 года. Это будет широкий доступ к вакцинации”, – сказал он.

В рамках международного механизма COVAX Украины, как планируется, должна получить бесплатные вакцины против COVID-19 объемом, что примерно равен 20% общей численности населения страны, то есть около 8 млн доз. Однако на каждого человека, которые будет получать вакцину, необходимо две дозы. То есть этого объема хватит на 4 млн граждан.