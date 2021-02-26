В пятницу, 26 февраля, в Южной Корее стартовала кампания по вакцинации от COVID-19.

Об этом пишет Reuters.

Первые дозы вакцины AstraZeneca начали вводить в 9 утра (00:00 по Гринвичу) работникам домов престарелых и некоторым пациентам в учреждениях по всей стране.

В субботу власти планируют начать предоставлять 117 000 доз вакцины, разработанной Pfizer Inc и BioNTech SE, поставляемой в рамках программы COVAX, примерно 55 000 медицинским работникам в учреждениях по лечению коронавируса.

Несмотря на жалобы на медленное начало вакцинации и дебаты об эффективности вакцины AstraZeneca для пожилых людей, опросы показывают широкий интерес южнокорейцев к вакцинации.

В пятницу прививки будут сделаны 5 266 сотрудникам домов престарелых и пациентам в 213 учреждениях, а также в 292 больницах в течение пяти дней.