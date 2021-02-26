Об этом пишет Reuters.
Первые дозы вакцины AstraZeneca начали вводить в 9 утра (00:00 по Гринвичу) работникам домов престарелых и некоторым пациентам в учреждениях по всей стране.
В субботу власти планируют начать предоставлять 117 000 доз вакцины, разработанной Pfizer Inc и BioNTech SE, поставляемой в рамках программы COVAX, примерно 55 000 медицинским работникам в учреждениях по лечению коронавируса.
Несмотря на жалобы на медленное начало вакцинации и дебаты об эффективности вакцины AstraZeneca для пожилых людей, опросы показывают широкий интерес южнокорейцев к вакцинации.
В пятницу прививки будут сделаны 5 266 сотрудникам домов престарелых и пациентам в 213 учреждениях, а также в 292 больницах в течение пяти дней.
- Напомним, в среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Согласно календарному плану вакцинации, первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС. Первым прививку получил врач-реаниматолог из Черкасс.
- За прошедшие сутки, 25 февраля, в Украине 1179 человек получили прививки от COVID-19.