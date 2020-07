Об этом сообщает издание The Verge.

Проблемы, в частности, коснулись таких популярных приложений, как TikTok, Spotify, Tinder, Pinterest, Viber и других.

Украинские пользователи пишут о том, что также не грузятся monobank и Privat24.

Пользователи Сети публикуют сообщения о сбоях приложений при их запуске на iPhone и iPad. Также о глобальном сбое свидетельствует информация на сайте DownDetector.

Приложения могут загрузиться, если перевести устройство в оффлайн-режим.

Согласно предварительным выводам, проблема возникла из-за сбоя Facebook SDK (Software Development Kit). Данный инструмент позволяет собирать данные о событиях из приложений и передавать их в Facebook. В итоге разработчики могут отслеживать и анализировать действия своих пользователей.

SDK позволяет легко интегрировать веб-сайт или приложение с Facebook. Это, в частности, дает возможность пользователям залогиниться через профиль в Facebook.

Is anyone else having issues opening…any apps on iPhone? pic.twitter.com/JjEkkojVWa

— Rosie Percy (@rosiepercy) July 10, 2020