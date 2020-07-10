Об этом сообщает издание The Verge.
Проблемы, в частности, коснулись таких популярных приложений, как TikTok, Spotify, Tinder, Pinterest, Viber и других.
Украинские пользователи пишут о том, что также не грузятся monobank и Privat24.
Пользователи Сети публикуют сообщения о сбоях приложений при их запуске на iPhone и iPad. Также о глобальном сбое свидетельствует информация на сайте DownDetector.
Приложения могут загрузиться, если перевести устройство в оффлайн-режим.
Согласно предварительным выводам, проблема возникла из-за сбоя Facebook SDK (Software Development Kit). Данный инструмент позволяет собирать данные о событиях из приложений и передавать их в Facebook. В итоге разработчики могут отслеживать и анализировать действия своих пользователей.
SDK позволяет легко интегрировать веб-сайт или приложение с Facebook. Это, в частности, дает возможность пользователям залогиниться через профиль в Facebook.
Is anyone else having issues opening…any apps on iPhone? pic.twitter.com/JjEkkojVWa
— Rosie Percy (@rosiepercy) July 10, 2020
В компании Facebook уже заявили, что рассматривают жалобы и разбираются в проблеме.
“Мы расследуем увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений”, – отметили в компании.
В GitHub разработчики пишут о проблемах со своими приложениями из-за Facebook SDK.
Владельцев Android-смартфонов сбой не затронул.
- Вечером 6 июня произошел масштабный сбой в работе мессенджера Telegram.
- В мае в Украине произошел сбой в работе мобильного оператора Vodafone, в некоторых городах были недоступны звонки.
- В апреле в работе части операций в мобильном приложении “Приват24” произошел технический сбой.