В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об отзыве народного депутата от "Слуги народа" Даниила Гетманцева с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Соответствующий документ № 4393 был зарегистрирован 17 ноября.

Его инициаторами являются группа народных депутатов от фракции “Европейской Солидарности”, группы “Довира” и депутатской группы “Партия “За майбутне”.

Гетманцева предлагается уволить “в связи с неудовлетворительной работой на должности” главы комитета.

Текст проекта постановления пока что на сайте ВР отсутствует.

О причинах такой инициативы рассказала на своей странице в Facebook сопредседатель фракции “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко. Она отметила, что проект постановления был внесен из-за ситуации с ФЛП (физическими лицами-предпринимателями).

Речь идет о провале накануне голосования за законопроект, который предусматривал отсрочку на год обязательного использования кассовых аппаратов для некоторых ФЛП (но не для тех, которые осуществляют “рисковые” виды деятельности).

После этого под стенами Верховной Рады, где протестовали предприниматели, произошли стычки.

“Наша фракция подписала представление об отставке Даниила Гетманцева с должности руководителя налогового комитета. Впервые на этом месте человек, который категорически отказывается быть в диалоге с бизнесом, искать конструктив и компромисс, упорно стоит на своем, хотя предлагает откровенно вредные для экономики вещи. Тотальная фискализация бьет не по контрабанде, а по предпринимательству, которое едва выживает. Отставка Гетманцева – это требование ФЛП. По стране прокатились массовые акции протеста, и мы полностью поддерживаем их требования и позицию”, – подчеркнула Геращенко.

Она уточнила, что нардепы от “ЕС” пытались найти компромисс и донести на заседании комитета позицию предпринимателей. Но она так и не была услышана, а в зал ВР в итоге внесли спорный законопроект, который и был провален.