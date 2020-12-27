Об этом сообщает агентство Associated Press.
Необычный съедобный монолит высотой более 2 метров был установлен на вершине холма в парке Корона Хайтс.
Трехстороннее сооружение было скреплено глазурью и украшено мармеладками.
Официальные лица Сан-Франциско заявили, что понятия не имеют, кто установил пряничный монолит.
Конструкция порадовала местных жителей, которые начали активно возле нее фотографироваться и делиться снимками в социальных сетях.
Люди ходили в парк к монолиту в течение всего дня. А кое-кто даже попробовал, какой он на вкус.
“It smells good.”
“Can frosting hold all that together?”
San Francisco encounters a gingerbread monolith at Corona Heights Park. pic.twitter.com/DLJpBRYzWu
— scott budman (@scottbudman) December 25, 2020
Фил Гинзбург, глава городского департамента отдыха и парков, сообщил местным СМИ, что монолит останется на своем месте “до тех пор, пока печенье не рассыпется”.
Стоит отметить, что конструкция простояла недолго. Как сообщает местная телестанция KGO-TV, сооружение развалилось уже на следующий день, 26 декабря.
Как известно, ранее подобные, но металлические монолиты загадочным образом появлялись в разных уголках мира. Первый монолит был обнаружен в ноябре в американском штате Юта. После этого похожие конструкции появились в Румынии и Великобритании.
- Ранее художники арт-группы The Most Famous Artist (“Самый известный художник”) заявили, что это они установили металлические монолиты в пустыне американского штата Юта, в Румынии и в штате Калифорния.