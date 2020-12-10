Об этом сообщает Arabnews.com.

Агентство рассмотрело регистрационные файлы в нескольких аспектах, включая оценку эффективности и безопасности вакцины, а также дополнительно изучило вакцину, проанализировав научные данные, которые показывают качество производства.

Эксперты провели несколько встреч для изучения данных, предоставленных компанией, включая переговоры с местными и международными специалистами и встретились с представителями Pfizer/BioNTech.

Регулятор будет проверять образцы из каждой партии вакцины перед использованием, чтобы гарантировать ее безопасность. Теперь правительство займется процедурами ввоза и начала использования препарата.

  • Вчера в Израиль доставили первую партию вакцины от COVID-19 компании Pfizer. Самолет из Брюсселя (Бельгия) приземлился в аэропорту Тель-Авива с более чем 100 тыс доз на борту.
  • До этого в Великобритании начали вакцинацию населения против коронавируса Covid-19.
  • В Украине вакцина от коронавируса будет широкодоступной не раньше осени 2021 года.