Об этом сообщает Arabnews.com.
Агентство рассмотрело регистрационные файлы в нескольких аспектах, включая оценку эффективности и безопасности вакцины, а также дополнительно изучило вакцину, проанализировав научные данные, которые показывают качество производства.
Эксперты провели несколько встреч для изучения данных, предоставленных компанией, включая переговоры с местными и международными специалистами и встретились с представителями Pfizer/BioNTech.
Регулятор будет проверять образцы из каждой партии вакцины перед использованием, чтобы гарантировать ее безопасность. Теперь правительство займется процедурами ввоза и начала использования препарата.
- Вчера в Израиль доставили первую партию вакцины от COVID-19 компании Pfizer. Самолет из Брюсселя (Бельгия) приземлился в аэропорту Тель-Авива с более чем 100 тыс доз на борту.
- До этого в Великобритании начали вакцинацию населения против коронавируса Covid-19.
- В Украине вакцина от коронавируса будет широкодоступной не раньше осени 2021 года.