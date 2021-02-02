Указанный факт удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.
Своеобразный рейтинг формируется в специальном мобильном приложении “слуг”, в котором для нардепов обычно устраивают опросы по поддержке тех или иных законопроектов. В нем же проводился опрос по поводу исключения нардепа Александра Дубинского из фракции.
В этом приложении указана и результативность законодательной работы “слуг”: составлен своеобразный рейтинг. Одним из параметров оценки работы “слуг” является “деструктивность”.
Судя по фото, в “антирейтинг” по параметру “деструктивность” попали нардепы Максим Бужанский, Алексей Мовчан, Александр Трухин (они числятся под номерами 1 – 3 в этом “антирейтинге”).
А, например, нардеп Владимир Захарченко по параметру “деструктивности” находится на 219 месте.
- В Верховную Раду Украины сейчас могли бы пройти семь партий. При этом рейтинг пропрезидентской политсилы “Слуга народа” составляет чуть более 11%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в январе 2021 года.