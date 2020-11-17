Covid-19 Украина

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В США 4-летний мальчик остался сиротой из-за COVID-19. Его близкие призывают: «Носите маски, берегитесь»

В Техасе 4-летний мальчик потерял отца, а спустя три месяца и мать. Оба заболели коронавирусом.

Вторник, 17 ноября 2020, 02:25

Об этом сообщает американский телеканал NBC News. 

В ноябре Райден Гонсалес из Техаса будет праздновать свой пятый День рождения, но  его родителей рядом с ним не будет.

Фото: NBC

В октябре мать мальчика, 29-летняя учительница Мария, умерла в больнице через несколько часов после того, как почувствовала недомоганий и была срочно госпитализирована. Уже после смерти женщины стало известно, что она заболела коронавирусом — ее тест оказался положительным. Никаких симптомов болезни у Марии не было.

Это произошло через три месяца после того, как муж Марии, 33-летний Адан, оказался в больнице из-за COVID-19. По словам врачей, Адан был одним из двух самых тяжелых больных с коронавирусом в медучреждении. Он умер 26 июня, через три недели после госпитализации.

Фото: NBC

Фото: NBC

Близкие рассказывают, что Мария тяжело переживала смерть мужа и планировала надгробный памятник для него, но так и не успела этого сделать.

Розв Салінас, бабушка Райдена по материнской линии рассказывает, что мальчик был очень привязан к Марии и в семье его называли “мамин мальчик”.

“Он скучает по своей маме, он был маминым мальчиком. Только сегодня утром он сказал мне, что хотел бы, чтобы мог вернуть свою маму. Он хотел бы ее вернуть. Как я ему это объясню? Я сказала ему, что его родители теперь ангелы, следящие за нами и защищают нас”, — поделилась женщина.

После этого горя семья мальчика решила рассказать о том, что с ними произошло, чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей к тому, насколько опасной может быть эта болезнь.

“Это не шутка. Это не фейковые новости. Другая сторона этого (эпидемии коронавируса — ред.) — мучительные страдания членов семьи, которые остались позади. Особенно в этой ситуации, когда это 4-летний ребенок”, — сказал Гарри Вагнер, дядя погибшей женщины.

Марджи Брайант, двоюродная бабушка мальчика, обратилась ко всем с призывом позаботиться о безопасности как своей, так и окружающих.

“Сейчас мы потеряли двух человек из COVID-19. И я не могу не подчеркнуть, насколько тяжелой серьезной может быть и как какой вред может нанести эта пандемия.Поэтому носите свою маску, будьте в безопасности”, — сказала она.

Теги: Коронавирус, США, Техас

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