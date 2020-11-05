В США впервые с начала эпидемии коронавируса зафиксировали более 100 тысяч случаев заражения COVID-19 в сутки.

Об этом сообщает The Washington Post.

Помимо суточного рекорда по количеству заражений, в 17 штатах зафиксировали рекордный прирост новых случаев COVID-19. В частности, это Канзас, Теннеси и Вирджиния.

В сообщении сказано, что с начала мировой пандемии коронавируса, на территории США было выявлено более 9,4 млн случаев COVID-19. Из них 232,5 тыс. пациентов умерли вследствие осложнений, вызванных коронавирусом.

При этом, 4 из 10 американских избирателей заявили, что для них важнее экономический рост страны, нежели усилия кого-то из кандидатов в президенты касательно ограничений для распространения коронавируса. в первую очередь, так говорили сторонники политики Дональда Трампа.

В то же время представители сферы охраны здоровья по всей стране пытаются привлечь внимание американцев, предупреждая, что рост количества новых случаев заражения COVID-19 не замедляется.