Об этом сообщает The Washington Post.
Помимо суточного рекорда по количеству заражений, в 17 штатах зафиксировали рекордный прирост новых случаев COVID-19. В частности, это Канзас, Теннеси и Вирджиния.
В сообщении сказано, что с начала мировой пандемии коронавируса, на территории США было выявлено более 9,4 млн случаев COVID-19. Из них 232,5 тыс. пациентов умерли вследствие осложнений, вызванных коронавирусом.
При этом, 4 из 10 американских избирателей заявили, что для них важнее экономический рост страны, нежели усилия кого-то из кандидатов в президенты касательно ограничений для распространения коронавируса. в первую очередь, так говорили сторонники политики Дональда Трампа.
В то же время представители сферы охраны здоровья по всей стране пытаются привлечь внимание американцев, предупреждая, что рост количества новых случаев заражения COVID-19 не замедляется.
- В США возобновили финальный этап испытания вакцины от коронавируса COVID-19 компании Johnson & Johnson.
- В Лондоне проведут первое в мире тестирование вакцины от коронавируса COVID-19 на пациентах, которых специально инфицируют.
- Украинская вакцина против коронавируса COVID-19 может появиться через год после проведения необходимых исследований.