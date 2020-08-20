В США по подозрению в мошенничестве арестовали экс-советника Трампа Стива Бэннона

В США по подозрению в мошенничестве арестовали бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Стива Бэннона.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что Бэнона и еще троих его сообщников подозревают в обмане людей, которые жертвовали деньги на строительство стены на южной границе США в рамках кампании “Мы строим стену”. Им удалось собрать более 25 миллионов долларов.

“Обвиняемые обманули сотни тысяч доноров, используя их интерес в финансировании строительства пограничной стены, чтобы собрать миллионы долларов, под ложным предлогом, что все эти деньги будут потрачены на строительство”, – заявила исполняющая обязанности прокурора США Одри Штраус.

В расследовании этого дела также принимает участие Почтовая инспекционная служба США.

Отметим, что Трамп уволил Стива Бэннона с должности стратегического советника 7 августа 2017 года.

Позже стало известно, что Бэннон должен встретиться за закрытыми дверями с комитетом Палаты представителей США, который расследовал возможное вмешательство России в президентские выборы в стране в 2016 году. Общение Бэннона с комитетом состоялось после резонансного выхода в свет скандальной книги Майкла Вульфа “Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа”, в которой приводятся воспоминания экс-советника президента США о предвыборной гонке.

В частности, в книге процитированы слова Бэннона, который назвал встречу с участием соратников Трампа, в том числе его сына Дональда Трампа-младшего, с российским юристом Натальей Весельницкой “предательской” и “непатриотичной”. Встреча состоялась после того, как Дональду Трампу-младшему сообщили, что у российской стороны есть компромат на кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

После выхода скандальной книги президент США обвинил Бэннона в том, что тот “потерял рассудок”.