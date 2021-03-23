В понедельник неизвестный открыл огонь в супермаркете King Soopersв Боулдере (США, штат Колорадо). В результате погибли 10 человек.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Это произошло менее чем через неделю после того, как восемь человек были убиты в результате серии нападений на спа в Атланте.

Эти два инцидента, вероятно, вызовут дискуссию о законодательстве о контроле над оружием в Соединенных Штатах, где смертельные случаи от огнестрельного оружия широко распространены.

За последнюю неделю произошло как минимум семь массовых расстрелов – включая три инцидента только в субботу.

Атланта, 16 марта: погибли восемь человек – в том числе шесть женщин азиатского происхождения.

Стоктон, Калифорния, 17 марта: пять человек, которые готовили панихиду в Стоктоне, в Центральной долине Калифорнии, были ранены в результате выстрелов из проезжающего мимо автомобиля. Ни у кого не было опасных для жизни травм.

Грешем, штат Орегон, 18 марта: четверо пострадавших были доставлены в больницу после стрельбы в городе к востоку от Портленда.

Хьюстон, 20 марта: в результате беспорядков в клубе были ранены пять человек. Один из них был в критическом состоянии после ранения в шею, состояние остальных – стабильное.

Даллас, 20 марта: восемь человек были застрелены неизвестным нападавшим, один из которых, по данным полиции, погиб.

Филадельфия, 20 марта: один человек был убит и еще пятеро получили ранения во время стрельбы на незаконной вечеринке.

Боулдер, Колорадо, 22 марта: по данным полиции, десять человек, в том числе офицер полиции, были убиты в результате стрельбы в супермаркете King Soopers.

Несмотря на то, что некоторые официальные данные о насилии с применением огнестрельного оружия широко доступны, у федерального правительства США нет централизованной системы или базы данных для отслеживания массовых расстрелов по всей стране.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, который отслеживает некоторые данные о насилии с применением огнестрельного оружия, в 2019 году в результате инцидентов с применением огнестрельного оружия погибло около 40 000 человек.

Напомним, 16 марта в американской Атланте и пригороде произошли три вооруженных конфликта, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек. Подозреваемого задержали.