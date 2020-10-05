Об этой инициативе он рассказал в эфире канала “Украина 24”.

“Есть люди, которые не родились на Донбассе, но всю жизнь там работали. Они занимали там очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные. То есть их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения”, – сказал он.

Основными критериями для отбора кандидатов, по словам Кравчука, политическая позиция и опыт, чтобы “это не был человек, который импровизирует”.

Кравчук отметил, что совет будет разрабатывать предложения для контактной группы.