Об этой инициативе он рассказал в эфире канала “Украина 24”.
“Есть люди, которые не родились на Донбассе, но всю жизнь там работали. Они занимали там очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные. То есть их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения”, – сказал он.
Основными критериями для отбора кандидатов, по словам Кравчука, политическая позиция и опыт, чтобы “это не был человек, который импровизирует”.
Кравчук отметил, что совет будет разрабатывать предложения для контактной группы.
- 29 сентября Витольд Фокин заявил, что не уверен в том, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.
- Фракции “Европейской Солидарности” и “Голоса” выступили с требованием немедленно уволить Витольда Фокина из ТКГ.
- Также нардепы “Европейской Солидарности” требуют открыть производство по факту госизмены в отношении заместителя главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за увольнение Витольда Фокина с должности заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.
- 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Витольд Фокин был выведен из состава Трехсторонней контактной группы.