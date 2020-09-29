Нардепы "Европейской Солидарности" требуют открыть производство по факту госизмены в отношении заместителя главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина.

Об этом сообщила в Facebook сопредседатель фракции “ЕС” в парламенте Ирина Геращенко.

Как сообщалось ранее, сегодня на заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин заявил, что не уверен в том, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

“Что касается войны… Я не политик. Сделать какое-то определение этого я не могу. Потому что никакого подтверждения того, что там война между Украиной и Россией, пока не видел”, — сказал Фокин.

В связи с этим заявлением нардепы “ЕС” обратились в Службу безопасности Украины и Государственного бюро расследований с требованием немедленно открыть уголовное производство по факту государственной измены и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 и ст. 111 УК Украины).

Геращенко заявила, что Фокин “откровенно работает на страну-агрессора, а не мирное урегулирование”. Также сопредседатель фракции “ЕС” раскритиковала нардепов от “Слуги народа” за их заявления по поводу того, что слова Фокина является его личным мнением. Она отметила, что он несет ответственность за то, что говорит, как официальный переговорщик.

“С удивлением читаю заявления слуг, что, мол, бздуры Фокина — это его личные бздуры, а не официальная позиция власти. Это неправда. В ТКГ нет личных бздуры, переговорщики перед каждым заседанием ТКГ получают директивы. Под подпись. От МИД. По крайней мере, так было в предыдущие годы, когда в переговорную группу входили не клоуны. А МИД сопровождала процесс, в не играла в страуса”, — написала она.

В то же время нардеп обратила внимание на то, что пока ни МИД, ни президент Владимир Зеленский никак не прокомментировали заявление Фокина.

Ранее сообщалось, что фракции “Европейской Солидарности” и “Голоса” выступили с требованием немедленно освободить заместителя главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина.

Когда Фокин появился в ТКГ?

30 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.

3 августа Леонид Кравчук, новый глава делегации в Трехсторонний контактной группе по вопросам Донбасса, провел первую встречу с командой. На ней присутствовал первый премьер Витольд Фокин.

18 августа Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе бывшего премьер-министра Витольда Фокина.

Кравчук неоднократно рассказывал, что его и Фокина пригласили в Офис президента, чтобы предложить войти в ТКГ, в один день.

13 сентября певица и модель Маша Фокина заявила, что ее дед Витольд Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в трехстороннем контактной группе после того, как она познакомила его с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Сам Фокин заверил, что не помнит, когда познакомился с главой Офиса Зеленского Андреем Ермаком.

Скандальные заявления Фокина

Ранее #Буквы рассказывали, кто такой Витольд Фокин, и вспоминали его заявления о ситуации на Донбассе, в Крыму, отношении к правительству Гройсмана и Владимиру Зеленскому и т.п., которые он озвучивал до назначения в ТКГ.

Став первым заместителем главы украинской делегации Фокин дал еще ряд скандальных интервью. В них он, среди прочего, фактически оправдывал оккупацию Крыма Россией.

“Есть еще одна версия, и я склонен думать, что она серьезная. Ведь почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы и Босфор? Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навсегда, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот”, — сказал Фокин.

Также Фокин заявлял, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и всеобщую амнистию.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов призвал отозвать Фокина с ТКГ.

К немедленному увольнению Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы призвала и “Европейская Солидарность”.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания представителя Фокина являются провокационными и спекулятивными.

А Офис президента, глава делегации Кравчук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба открестились от этих заявлений, подчеркивая, что они — личное мнение экс-премьера.

На днях Фокин заявлял, что конфликт на востоке начался из-за языкового вопроса, а “языковой закон” – противоречит Конституции.

Также Фокин выступил за создание временного правительства в Донбассе для проведения выборов на оккупированных территориях.